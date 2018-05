Napoli | colpita da airbag | grave bimba di 2 anni

blogo

(Di venerdì 18 maggio 2018) Unadi 2è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santobono didopo esser rimasta schiacciata dall'dell'auto su cui stava viaggiando insieme ai genitori.La piccola, secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale di, era in braccio alla madre sul sedile del passeggero, quando il padre ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro il guardrail. L'impatto ha fatto scoppiare l', che ha schiacciato il torace dellaprovocandole un arresto cardiaco.I due genitori, lo ha riferito la polizia municipale, non indossavano la cintura di sicurezza e questo avrebbe contribuito ad aggravare la situazione per la piccola, rimasta schiacciata tra il corpo di sua madre e l'.Laè stata trasportata in un primo momento all'ospedale San Paolo e da lì, vista la gravità della situazione, si è reso necessario il ...