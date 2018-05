Nadal batte Fognini al terzo set nei quarti Al Foro Italico la semifinale con Djokovic

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal batte Fognini e va in semifinale. I risultati dei quarti LIVE : Guarda tutti i video La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD venerdì 18 maggio . Grande attesa per le sfide che decideranno i semifinalisti del Masters della Capitale. Fognini sfiora l'impresa sul Centrale, ma a vincere è Nadal in tre set. In campo tutti i big, da Djokovic e Zverev. Il Masters di Roma in diretta esclusiva su Sky Sport HD--Giornata di quarti di finale agli ...

Internazionali - Nadal batte Fognini e va in semifinale : Rafael Nadal approda in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia , terra, montepremi 4.872.105 euro, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Nadal, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta l'azzurro Fabio Fognini , numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco.

Internazionali di Roma - Fabio Fognini ai quarti : batte Gojowczyk e si prepara a sfidare (forse) il grande favorito Nadal : Il miglior Fabio Fognini di sempre. Almeno al Foro Italico, il torneo di casa, il più amato, per certi versi anche il più temuto come dimostrano alcune figuracce del passato. Finalmente l’amore è sbocciato: il numero uno del tennis azzurro è nei quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia 2018. Mai in carriera era riuscito a spingersi così avanti. E domani (forse nel turno serale: il programma di conoscerà a fine giornata), se tutto andrà ...

Montecarlo - Nadal batte Nishikori : 11esimo trionfo nel Principato : Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo si tratta dell'undicesimo successo sulla terra rossa del Principato - dove ha disputato dodici finali -, una vittoria ottenuta senza troppi patemi dopo un'ora e 33' di gioco.

