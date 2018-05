Musica Decibel Open Air con Paul Kalkbrenner | Carl Cox | Nina Kraviz | Marco Faraone | Nic

'A San Salvo marina Musica fino alle 2.30 - ma non ci sono vigili per controllare i decibel' : È stato approvato mercoledì pomeriggio, nel corso della seduta consiliare, il regolamento per la disciplina dell'attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei [ LEGGI ]. Un regolamento approvato che prima di tutto non ha tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei commercianti vista la mancanza di un incontro da ...