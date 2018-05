Mps | il monito di Consob | Prudenza e cautela da chi ha incarichi pubblici

ilgiornale

: @ricpuglisi Era più credibile, a livello elettorale, se avesse detto di nazionalizzare mps per monito futuro sulla… - lorbrogi : @ricpuglisi Era più credibile, a livello elettorale, se avesse detto di nazionalizzare mps per monito futuro sulla… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Laora chiede "" e "" a chi, cono ruoli politici di rilievo, si trova a parlare di temi che possono avere ripercussioni sui mercati. Il presidente Mario Nava non cita mai Claudio Borghi Aquilini, consigliere economico della Lega. ma sembra un richiamo dopo la bufera per le sue parole sul piano del governo giallo-verde per Mps. "Particolareè auspicabile laddove le comunicazioni o dichiarazioni provengano da chi svolge funzioni pubbliche o ha poteri decisionali, privilegiando anche, ove possibile, una tempistica che minimizzi l'impatto sul regolare andamento delle negoziazioni, tendenzialmente a mercati chiusi", ha scritto in una nota il presidente della, Mario Nava,chiedendoquando si rivelano informazioni su società quotate in borsa. "L'integrità dei mercati finanziari - aggiunge Nava - e il regolare svolgimento delle ...