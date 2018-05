Mps giù in Borsa per timori contratto governo | scontro Borghi-Padoan

Trovabando si aggiudica il contest 'Officina Mps' : La proposta di Trovabando è stata scelta tra 7 progetti finalisti presentati nell'ambito dell'evento conclusivo che si è tenuto giovedì 17 maggio a Milano negli spazi del Museo della scienza e della ...

Spread su e giù - ma la situazione si stabilizza in attesa dell'accordo. Su Mps botta e risposta Borghi-Padoan : Piazza Affari torna positiva, lo Spread in calo a 147 punti base ma resta tensione sui mercati. Monte dei paschi perde l'8,86%, a pesare il riferimento all'istituto nel contratto di governo -

Trovabando si aggiudica il contest 'Officina Mps' : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - E’ Trovabando la vincitrice di “Officina Mps, idee per crescere”, il percorso di contaminazione virtuosa pensato da Banca Monte dei Paschi di Siena per le startup e le pmi ad alto contenuto innovativo al fine di selezionare, sostenere e valorizzare i talenti e le giovan

Mps : Profumo e Viola rinviati a giudizio : Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di MPS (Monte dei Paschi di Siena), sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio dal gup di Milano in uno dei procedimenti in corso relativi all’istituto bancario senese. Le accuse a carico di Profumo e Viola sono relative alla contabilizzazione di prodotti finanziaria derivati, tra il 2011 e il 2014, i famigerati Santorini e Alexandria. ...

