Mountain Bike – Granfondo Costa degli Etruschi | Matteo Bastoni vince la corsa

Torre del Greco - Vesuvio Mountainbike Race - la seconda edizione. Omaggio alla Villa delle Ginestre : Un'opportunità di valorizzare lo sport in un parco famoso in tutto il mondo, aperto a queste iniziative grazie all'impegno del Presidente Casillo, e di incrementare lo sviluppo turistico con l'...

Mountain Bike - Coppa del Mondo 2018 : si torna in scena ad Albstadt - Lechner e Fontana le punte dell’Italia : torna di scena la Coppa del Mondo di Mountain bike: dopo l’esordio di Stellenbosch, in terra sudafricana, la seconda tappa del massimo circuito internazionale va in scena nel tradizionale scenario di Albstadt, in Germania. Le gare più importanti, quelle élite di uomini e donne andranno in scena domenica, mentre venerdì ci sarà la spettacolare prova “short track” per decidere la griglia di partenza. All’esordio c’era ...

Mondiale Mountain Bike-Marathon : grande spettacolo a metà settembre ad Auronzo e Misurina : Ad Auronzo e Misurina, tra il 15 e il 16 settembre ci saranno due giornate dedicate al Mondiale di Mountain Bike-Marathon Due giorni di sport grazie al Mondiale di Mountain Bike-Marathon che è stato presentato oggi nella sede della Regione Veneto a palazzo Balbi. Ad Auronzo e Misurina, tra il 15 e il 16 settembre, sport, natura, storia, arte e cultura si mischieranno ospitando 150 atleti da 50 nazioni. La sfida iridata, il 15 settembre, sarà ...

SO : muore ciclista - partecipava a gara Mountain bike : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ciclismo - Mountain Bike : Europei XCM Marathon - argento Porro e bronzo Rabensteiner : Grande Italia a Spilimbergo col podio del campionato europeo Marathon occupato per due terzi dagli azzurri. Alle spalle del vincitore russo Aleksei Medvedev, al secondo titolo continentale di fila, ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Downhill 2018 : doppietta statunitense in Croazia - Nicole domina tra le donne : Losinj, in Croazia, ha ospitato la prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2018 per quanto riguarda la disciplina del Downhill. Nella competizione maschile, che ha chiuso la giornata di gara, doppietta statunitense: Aaron Gwin ha realizzato il miglior tempo, con un margine di poco meno di 8 decimi di secondo sul connazionale Luca Shaw, sul secondo gradino del podio. Terza piazza, invece, per l’australiano Dean Lucas, che ha ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Lošinj 2018 : prima tappa stagionale per la Downhill. L'Italia vuole essere protagonista : Una corsa che sarà molto spettacolare e che potrete seguire in diretta streaming sulla Web Tv di Oa Sport . Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e le speranze azzurre per questa tappa. In campo ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Lošinj 2018 : prima tappa stagionale per la Downhill. L’Italia vuole essere protagonista : Questo fine settimana si svolgerà la prima tappa stagionale riservata alla Downhill della Coppa del Mondo di Mountain bike. I migliori atleti del Mondo si sfideranno in una location inedita: l’isola croata di Lošinj. Il circuito di gara sarà breve, ma molto impegnativo vista la presenza di diverse rocce e di un tratto finale urbano nella città medioevale. Una corsa che sarà molto spettacolare e che potrete seguire in diretta streaming sulla Web ...

Viaggi & Turismo : sfrecciare in Mountain Bike o e-bike sulle cime dolomitiche : I colori accesi dell’estate tra le Dolomiti si lasciano ammirare in tutte le loro sfumature in bicicletta. Nel parco naturale di Fanes-Senes-Braies, i percorsi per godersi i paesaggi altoatesini sono una continua sorpresa e attraversano scenari diversi, tra vette, laghi, cascate, salite e discese adrenaliniche. Werner Call, padrone di casa dell’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) è un appassionato di mountain ...

Rampichiana - tre giorni di Mountain Bike e novità : Cortona per tre giorni capitale della mountain bike . Si corre domenica 15 aprile la XIV edizione della Rampichiana e intorno alla gran fondo si sviluppa una serie di eventi che animano la città ...

Mountain Bike - Europei Downhill 2018 : tre bronzi per l’Italia! Johannes Von Klebelsberg sul podio tra gli Elite - Lelia Tasso e Stefano Introzzi tra gli Juniores : Si sono svolti oggi a Lousã (Portogallo) gli Europei di Downhill della Mountain bike. Ottima giornata per l’Italia che sale sul podio in tre delle quattro gare in programma. Arrivano infatti tre medaglie di bronzo: Johannes Von Klebelsberg tra gli Elite, Lelia Tasso e Stefano Introzzi tra gli Juniores. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara maschile Elite dove trionfa l’idolo di casa, il portoghese Francisco ...

17enne in Mountain Bike precipita in un dirupo e muore : Tragedia a Verdignes, in Alto Adige, dove un 17enne altoatesino è precipitato in un dirupo con la sua bici perdendo la vita. Il giovane in sella alla sua mountain bike stava percorrendo in compagnia di alcuni amici un sentiero vicino a un dirupo in Valle Isarco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti era ormai sera quando, durante una discesa downhill lungo un tratto impervio sopra l'abitato di Verdignes, frazione di Chiusa (Bolzano), il ...

