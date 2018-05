Motori | Bosch risponde a tutti i quesiti sul perché usare il diesel

Motori : Bosch insegna alle moto a stare in sicurezza : Meno incidenti: Bosch insegna alle moto a vedere e sentire con tecnologie per la guida autonoma dei veicoli Le automobili si possono rendere piu` sicure con accorgimenti quali zone di deformazione, airbag e cinture di sicurezza. Per i motociclisti, invece, i pericoli da affrontare sulla strada sono ben maggiori: il rischio di perdere la vita in un incidente e` fino a 20 volte superiore rispetto a quello degli automobilisti. E` un dato di fatto ...