Motomondiale 2018 | il Gran Premio di Francia | tutti gli appuntamenti

Motomondiale - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Vi saranno la Diretta Streaming su SkyGo e le DIRETTE LIVE testuali di OASport. La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD Venerdì 18 maggio ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.

Motomondiale - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend il Circus del Motomondiale 2018 fa rotta verso la Francia, a Le Mans, dove si terrà la quinta prova del campionato iridato. Sul circuito francese, caratterizzato da curve particolari che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni, sarà ancora una volta Marc Marquez contro tutti. Il pilota spagnolo e la Honda hanno fatto vedere grandi cose in quest’inizio di campionato e spetterà alla Ducati ...

Motomondiale 2018 - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv delle tre classi : Il Motomondiale sbarca in Europa e lo fa come di consueto a Jerez, dove va in scena il GP di Spagna. Il leader del Mondiale MotoGP è Andrea Dovizioso ma è Marc Marquez l’uomo da battere, netto trionfatore ad Austin. L’Italia comanda anche in Moto2, dove è Francesco Bagnaia a comandare la classifica. In Moto3, invece, è Jorge Martin a guardare tutti dall’alto verso il basso. Il weekend del GP di Spagna inizierà venerdì 4 maggio ...

Motomondiale - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv delle 3 classi ad Austin : Terzo appuntamento del Motomondiale 2018. Sul circuito di Austin, in Texas, va in scena il GP delle Americhe. In MotoGP il favoritissimo è Marc Marquez: non potrebbe essere altrimenti visto che lo spagnolo ha dominato tutte e cinque le edizioni di questa gara. Sarà un’altra gara di difesa, dunque, per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Spagnoli favoriti anche in Moto3, con Jorge Martin e Aron Canet, mentre in Moto2 gli italiani dovranno ...

Motomondiale 2018 - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv delle tre classi ad Austin : Dopo le incredibili emozioni del Gran Premio di Argentina il Motomondiale è pronto a fare tappa ancora una volta nel continente americano, questa volta in Texas, più precisamente ad Austin, sul COTA – Circuito delle Americhe. Una pista di nuova generazione davvero splendida che unisce tutto quello che si chiede ad un tracciato, ovvero tratti veloci, curve mozzafiato, e segmenti guidati nei quali si possono tentare sorpassi da più parti. In ...

Motomondiale 2018 - Italia formidabile. Che avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...

Motomondiale - GP Argentina 2018 (domenica 8 aprile) : programma - orari e tv delle 3 classi. Come vedere le gare in diretta streaming : Domani è il gran giorno delle gare domenicali del Motomondiale 2018, nel 2° round iridato in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Marc Marquez è parso essere il favorito, in qualunque condizione. Su asciutto e pioggia il Cabronçito sta volando in questo weekend ed è fermamente intenzionato a confermarsi quando conta, quando si taglia il traguardo sotto la bandiera a scacchi. Proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo la ...

Motomondiale in tv - GP Argentina 2018 : gli orari delle prove libere e come vederle in tv. Il programma completo : Venerdi 6 aprile prenderà il via il weekend del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), il Circus delle due ruote si ritroverà dopo l’esordio in Qatar per un altro round appassionante. Lungo il nastro d’asfalto sudamericano Andrea Dovizioso vorrà confermarsi, reduce dal successo di Losail. Da par suo Marc Marquez vorrà riscattarsi dal secondo posto in volata, ...

Motomondiale 2018 - GP Argentina 2018 : il programma e gli orari. Come vedere le gare in diretta su Sky e TV8 : Dal 6 all’8 aprile il Motomondiale tornerà in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo per il 2° round iridato. Grandi attese per i centauri dopo l’esordio di Losail in Qatar. Il GP d’Argentina è sempre stato teatro di grandi confronti e nella classe regina, visto l’equilibrio esistente, c’è da attendersi una gara al cardiopalma coi nostri Andrea Dovizioso sulla Ducati, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Andrea ...

