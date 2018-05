MotoGp – Terminate le Fp1 a Le Mans | Marquez beffa Dovizioso sul finale | spiraglio di

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) Marcdavanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia:to sulI piloti dellasono finalmente tornati in pista, questa mattina, sul circuito di Le, per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tanti i campioni delle due ruote che vogliono far bene sulla pista francese e che quindi vogliono cercare di essere competitivi sin dai primi attimi in pista. Una prima sessione che sembra sorridere alla Yamaha, che piazza Vinales e Rossi rispettivamente al terzo e sesto tempo. Benissimo Marcche, in pista con una nuova aerodinamica, sulAndrea, scalzandolo dalla vetta della classifica dei tempi. Quarto posto per Crutchlow, seguito da un buon Zarco. Settimo tempo invece per Iannone, seguito da Lorenzo e Smith. Chiude la top ten Pol Espargaro. L'articolole Fp1 a Le ...