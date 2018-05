MotoGp – Rinnovo Dovizioso-Ducati | il punto di Paolo Ciabatti | “non voglio prendermi

MotoGp – Retroscena e ammissioni - Dovizioso racconta il suo rinnovo : “ho pensato di andare via” : Andrea Dovizioso è intervenuto in conferenza stampa per ufficializzare il rinnovo con la Ducati, svelando come non siano mancati i momenti in cui ha pensato di andare via Telenovela finita, Andrea Dovizioso e la Ducati hanno ufficializzato il rinnovo del contratto, prolungato per altre due stagioni fino al 2020. Un accordo che lancia il driver italiano nella storia del team di Borgo Panigale, dal momento che rafforzerà la sua leadership di ...

MotoGp - Dovizioso commenta il tanto atteso rinnovo : “ecco perché abbiamo deciso di continuare insieme” : Andrea Dovizioso ha analizzato la seconda sessione di prove libere, soffermandosi poi anche sulla questione rinnovo Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista ad avere la ...

MotoGp – Dovizioso-Ducati - è fatta! Andrea ha firmato il rinnovo fino al 2020 - l’annuncio oggi pomeriggio : Andrea Dovizioso ha firmato il rinnovo con la Ducati: il forlivese in rosso fino al 2020, oggi pomeriggio l’annuncio ufficiale E’ stata una trattative lunga e travagliata quella tra Andrea Dovizioso e la Ducati: il forlivese, vicecampione del mondo in carica di MotoGp ha preteso di più dal suo team dopo la strepitosa stagione 2017, durante la quale ha regalato un sogno alla ‘Rossa’ e tutti i suoi tifosi. Le prime offerte ...

MotoGp – Le difficoltà Yamaha e il rinnovo di Valentino Rossi : “pentito? Ecco la verità” : Valentino Rossi, i ripensamenti e la ricerca di un team satellite per la Yamaha I piloti della MotoGp sono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Prima di montare in sella sulle loro moto, i campioni delle due ruote hanno incontrato ieri la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al weekend di Le Mans. La Yamaha va a caccia di risultati positivi dopo un inizio di stagione non troppo ...

MotoGp - Gp Le Mans : Dovizioso-Ducati - il rinnovo è quasi fatto : Nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport, il pilota Ducati ha parlato dei progressi nella trattava con la squadra bolognese: 'Con Ducati ci siamo avvicinati e questo è positivo, però ci ...

MotoGp - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

MotoGp - ufficiale il rinnovo di Rins con Suzuki per 2 anni : Dopo le varie chiacchere da paddock si chiude un'altro contratto per i prossimi anni. Alex Rins ha firmato con Suzuki e, quindi, continuerà a correre per il team di Davide Brivio anche per il prossimo ...

MotoGp – Tempo di rinnovo in casa Suzuki : Rins prolunga fino al 2020 : La Suzuki guarda al futuro: rinnovato il contratto di Alex Rins fino al 2020 A poche ore dalla conferenza stampa piloti che dà ufficialmente il via al weekend del Gp di Francia, arriva un’importante notizia di mercato: la Suzuki ha infatti annunciato il rinnovo di Alex Rins. Lo spagnolo sarà un pilota del team di Hamamatsu fino al 2020. In attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Iannone, la Suzuki ha deciso di mettere un primo ...

MotoGp - avvicinamento tra Ducati e Andrea Dovizioso : rinnovo vicino? : Il braccio di ferro tra Andrea Dovizioso e la Ducati per il rinnovo di contratto potrebbe presto concludersi in modo positivo. Le due parti, che fino al GP di Spagna sembravano lontanissime, si sarebbero riavvicinate nelle ultime ore e nella Casa di Borgo Panigale inizia a filtrare un cauto ottimismo. Nelle ultime ore tutta la dirigenza della Ducati avrebbe infatti condiviso che far restare Dovizioso nel team sia la prioria assoluta al momento. ...

MotoGp - Petrucci e l'obiettivo Ducati : 'tutti vogliono un posto lì! Il rinnovo di Dovi? Molto complicato' : Danilo Petrucci, il desiderio di un posto nel team ufficiale Ducati e il complicato rinnovo di Dovizioso Il mercato piloti sta facendo Molto discutere nel paddock della MotoGp. In particolar modo è la ...

MotoGp e 'motomercato' : Dovizioso vicino al rinnovo in Ducati : 'Nel nostro sport gli ultimi risultati sono importanti e devo migliorare i miei prima di negoziare' è costretto ad ammettere Jorge, che voci di paddock danno vicino alla Suzuki. 'Non è interesse di ...

MotoGp - Gp Jerez : Dall'Igna - Ducati - - 'Rinnovo con Dovizioso difficile - ma penso positivo' : Clicca qui leggere le dichiarazioni di DesmoDovi , mentre di seguito riportiamo le parole del papà delle Desmosedici rilasciate a Sky Sport. 'Sul tavolo c'è già un'opzione per Dovi, non siamo ancora ...

MotoGp - Andrea Dovizioso rifiuta l’offerta di rinnovo della Ducati. Il manager : “Chiediamo ciò che è giusto” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018: attualmente le due parti sono molto lontane da un’ipotesi di rinnovo. Secondo quanto riporta motorsport.com, il forlivese ha rifiutato la prima proposta da parte della scuderia di Borgo Panigale avvenuta ad Austin in occasione del recente GP delle Americhe. Il manager Simone Battistella ha rivelato che un accordo, in questo momento, è davvero molto lontano. La ...