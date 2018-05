MotoGp – Marquez | le sorprese di Le Mans e quella tirata d’orecchie alla Ducati

MotoGp Libere1 Le Mans - Marquez davanti - ma Dovizioso è 2° e vicinissimo : C'è Marc Marquez davanti alla fine della prima sessione di Libere del GP di Francia: il leader del mondiale in sella alla sua Honda ha staccato il miglior tempo in 1'32"476, precedendo di soli 25 ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

MotoGp - Rossi : Guai Yamaha? Spero ci aiuti la pista. Marquez : Podio e poi... : Il pesarese spera: "Storicamente qui andiamo forte ma i problemi di elettronica vanno risolti in fretta. Tutti però sono veloci, quindi dobbiamo vedere". Lo spagnolo: "Fin qui stagione positiva. La voce più pazza sul mio conto? Che sono gay..."--Riparte da Le Mans la sfida per il titolo della MotoGP. Marc Marquez ha ripreso a macinare vittorie, ma storicamente la sua Honda in Francia un po' soffre. Viceversa Valentino Rossi è un po' preoccupato ...

MotoGp - Zarco ha le idee chiare : “sogno la prima vittoria qui a Le Mans. Marquez? Penso di poterlo prendere” : Johann Zarco ha parlato in conferenza stampa, confermando di voler lottare per il titolo mondiale visto il suo secondo posto in classifica Archiviati i test svolti a Jerez, la MotoGp torna in pista per il Gp di Francia, in programma sul circuito di Le Mans. Dopo la vittoria ottenuta in Spagna, Marc Marquez va a caccia del tris in questa stagione per allungare il proprio vantaggio nella classifica piloti. AFP/LaPresse Dietro di lui smania per ...

MotoGp – Marquez la gara di Le Mans e i rumors… folli : “ecco quale è la voce più pazza su di me” : Marc Marquez pronto per la gara di Le Mans tra consapevolezze e puntualizzazioni: lo spagnolo della Honda carico per il Gp di Le Mans Domani finalmente si riaccendono i motori della MotoGp per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. I campioni delle due ruote sono arrivati sul circuito di Le Mans dopo una settimana di importanti test a seguito del Gp di Jerez de la Frontera. Le Yamaha andranno a caccia di quei risultati positivi che ...

MotoGp - GP Francia 2018 : Yamaha e Valentino Rossi già all’ultima spiaggia - Dovizioso deve reagire. Marquez favorito : Il Mondiale MotoGP 2018 fa tappa in uno dei tempi del motorsport, Le Mans, per la sessantunesima edizione del Gran Premio di Francia (clicca qui per programma e tv). Siamo solamente al quinto appuntamento della stagione, ma per una scuderia, la Yamaha, siamo già, forse, ad un punto di non ritorno. Discorso troppo prematuro? Probabilmente sì, ma la casa nipponica deve assolutamente dimostrare di aver fatto compiere un salto di qualità alla ...