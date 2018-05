MotoGP Le Mans | Yamaha in ripresa Valentino Rossi | ' Pista e asfalto aiutano'

MotoGP - Marquez - le sorprese di Le Mans e quella tirata d'orecchie alla Ducati : 'avrebbero dovuto rinnovare prima con Dovi - ecco perchè' : AFP/LaPresse Una giornata quindi positiva per il campione del mondo in carica di MotoGp nonostante le difficoltà solitamente riscontrate sulla pista francese. Marc Marquez stesso si è infatti detto ...

MotoGP – Marquez - le sorprese di Le Mans e quella tirata d’orecchie alla Ducati : “avrebbero dovuto rinnovare prima con Dovi - ecco perchè” : Marc Marquez sorpreso dai risultati di oggi nelle prove libere del Gp di Francia: lo spagnolo della Honda soddisfatto. E sul rinnovo di Dovizioso con la Ducati… Botta e risposta tra Marquez e Dovizioso oggi a Le Mans nelle prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. Lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le Fp1, beffando sul finale il suo rivale della Ducati, che ha però prontamente risposto nelle Fp2 di questo pomeriggio. ...

MotoGP Le Mans : Presentazione Week End 18 - 19 e 20 maggio 2018 : Il Motomondiale si trasferisce in Francia tra le curve del circuito di Le Mans. Oggi giornata di libere in attesa della caccia alla pole di domani A due settimane da Jerez, ecco la seconda tappa europea per la classe regina delle due ruote. Tra mercato (con Andrea Dovizioso fresco di rinnovo con Ducati fino al 2020) e lotta al titolo, i piloti tornano in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Il padrone di casa, Johann ...

MotoGP - Viñales ritrova il sorriso a Le Mans : “abbiamo un grande potenziale - proveremo a sfruttarlo al massimo” : Soddisfatto del comportamento della sua moto Maverick Viñales, il pilota della Yamaha felice al termine della prima giornata di libere a Le Mans Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è ...

MotoGP – Terminate le Fp2 a Le Mans : la Yamaha ritrova il sorriso in Francia - ma è Dovizioso il più veloce [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Francia: positiva tripletta Yamaha alle spalle di Marquez Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista, fresco di ...

MotoGP – Terminate le Fp1 a Le Mans : Marquez beffa Dovizioso sul finale - spiraglio di luce in casa Yamaha [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia: Dovizioso beffato sul finale I piloti della MotoGp sono finalmente tornati in pista, questa mattina, sul circuito di Le Mans, per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tanti i campioni delle due ruote che vogliono far bene sulla pista francese e che quindi vogliono cercare di essere competitivi sin dai primi attimi in pista. Una prima sessione che ...

MotoGP - Gp Le Mans : Dovizioso-Ducati - il rinnovo è quasi fatto : Nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport, il pilota Ducati ha parlato dei progressi nella trattava con la squadra bolognese: 'Con Ducati ci siamo avvicinati e questo è positivo, però ci ...