MotoGp – Le difficoltà Yamaha e il rinnovo di Valentino Rossi | “pentito? Ecco la verità”

(Di venerdì 18 maggio 2018), i ripensamenti e la ricerca di un team satellite per laI piloti dellasono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Prima di montare in sella sulle loro moto, i campioni delle due ruote hanno incontrato ieri la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al weekend di Le Mans. Lava a caccia di risultati positivi dopo un inizio di stagione non troppo facile e soddisfacente. / AFP PHOTO / Jean-Francois MONIERè apparso ottimista per quanto riguarda la gara francese, considerando la sua competitività negli anni passati, ma non lo è altrettanto per quanto riguarda i miglioramenti del team di Iwata, consapevole che solo dopo la metà della stagione i piloti riusciranno ad avere qualcosa di nuovo a disposizione. Una domanda quindi è sorta spontanea a molti:avrebbe ...