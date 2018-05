MotoGp | Francia prime libere nel segno di Marquez | Dovizioso è secondo

MotoGp - trovato l’accordo tra la Dorna e la società PHA : il Gp di Francia in calendario fino al 2026 : La Dorna ha trovato l’accordo con la società PHA per prolungare l’impegno con il Gp di Francia, che resterà in calendario fino al 2026 Il Gp di Francia resterà nel calendario della MotoGp fino al 2026, rinnovato dunque l’accordo tra la Dorna e la società PHA che organizza da 25 anni la gara sul circuito di Le Mans. Un connubio vincente che continua, rinnovandosi per altre cinque stagioni: “siamo contenti di estendere la ...

Sky Sport MotoGp HD Gp Francia Diretta (17 - 20 Maggio 2018) [anche su TV8] : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la Fo...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

MotoGp Francia 2018 live - prove libere 1 di Le Mans in diretta : Zarco sfida Marquez: "Lotto per il titolo" MotoGp Francia 2018, orari tv di Le Mans , diretta Sky e differita tv8,

LIVE MotoGp - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Valentino Rossi su un circuito amico per la Yamaha. Dovizioso per la riscossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. L’avventura da Le Mans, su un caratterizzato da curve particolari che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni. Sarà ancora una volta Marc Marquez contro tutti. Il pilota spagnolo e la Honda hanno fatto vedere grandi cose in quest’inizio di campionato e spetterà alla Ducati di ...

MotoGp - GP Francia - Valentino Rossi : 'Ottimista per forza - non ho altra scelta' : Gara importante, aggiornamenti in un paio di mesi "Le Mans è una gara importante perché vedremo se nelle piste storicamente buone per la Yamaha , Le Mans e Mugello, possiamo fare meglio rispetto a ...

MotoGp - GP Francia. Rossi : 'Speravo di essere più competitivo nel 2018' : Gara importante, aggiornamenti in un paio di mesi "Le Mans è una gara importante perché vedremo se nelle piste storicamente buone per la Yamaha , Le Mans e Mugello, possiamo fare meglio rispetto a

MotoGp - GP Francia 2018 : prove libere (venerdì 18 maggio). Programma - orari e tv : Venerdì 18 maggio si disputeranno le prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. A Le Mans inizierà un weekend determinante per il campionato: Marc Marquez ha piazzato un allungo importante in classifica generale ma su questo circuito si può riaprire la lotta. Valentino Rossi si presenta combattivo e vuole tornare ai massimi livelli, Maverick Vinales vuole rispondere presente ma soprattutto si attendono risposte ...

MotoGp Francia - Lorenzo : «L'obiettivo è essere competitivo e potermela giocare in gara» : LE MANS - Jorge Lorenzo a Jerez ha dato più di un segnale di risveglio. L'incidente che lo ha visto coinvolto insieme al compagno di squadra e Dani Pedrosa gli ha impedito di poter lottare per il ...

MotoGp GP Francia - Dovizioso : 'Sono sereno per Le Mans' : Il Circuito Bugatti di Le Mans fa un po' meno paura alla Ducati dopo quanto visto in gara nell'ultimo GP della stagione, il quarto, corso in Andalusia. Sembra paradossale visto il doppio zero ...

MotoGp - GP Francia 2018 : Yamaha e Valentino Rossi già all’ultima spiaggia - Dovizioso deve reagire. Marquez favorito : Il Mondiale MotoGP 2018 fa tappa in uno dei tempi del motorsport, Le Mans, per la sessantunesima edizione del Gran Premio di Francia (clicca qui per programma e tv). Siamo solamente al quinto appuntamento della stagione, ma per una scuderia, la Yamaha, siamo già, forse, ad un punto di non ritorno. Discorso troppo prematuro? Probabilmente sì, ma la casa nipponica deve assolutamente dimostrare di aver fatto compiere un salto di qualità alla ...