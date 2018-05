MotoGp | Dovizioso commenta il tanto atteso rinnovo | “ecco perché abbiamo deciso di

MotoGp - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

MotoGp - Dovizioso ha rinnovato con la Ducati : il matrimonio continua - con un chiodo fisso : Il matrimonio continua, con un chiodo fisso in testa: il titolo iridato. Ducati, Dovizioso ha rinnovato Andrea Dovizioso correrà per la Ducati almeno fino a quando avrà 34 anni: ha rinnovato il...

MotoGp – Terminate le Fp2 a Le Mans : la Yamaha ritrova il sorriso in Francia - ma è Dovizioso il più veloce [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Francia: positiva tripletta Yamaha alle spalle di Marquez Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista, fresco di ...

MotoGp – Dovizioso-Ducati - è fatta! Andrea ha firmato il rinnovo fino al 2020 - l’annuncio oggi pomeriggio : Andrea Dovizioso ha firmato il rinnovo con la Ducati: il forlivese in rosso fino al 2020, oggi pomeriggio l’annuncio ufficiale E’ stata una trattative lunga e travagliata quella tra Andrea Dovizioso e la Ducati: il forlivese, vicecampione del mondo in carica di MotoGp ha preteso di più dal suo team dopo la strepitosa stagione 2017, durante la quale ha regalato un sogno alla ‘Rossa’ e tutti i suoi tifosi. Le prime offerte ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Le Mans : Marquez beffa Dovizioso sul finale - spiraglio di luce in casa Yamaha [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia: Dovizioso beffato sul finale I piloti della MotoGp sono finalmente tornati in pista, questa mattina, sul circuito di Le Mans, per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tanti i campioni delle due ruote che vogliono far bene sulla pista francese e che quindi vogliono cercare di essere competitivi sin dai primi attimi in pista. Una prima sessione che ...

MotoGp – Dovizioso-Ducati - mancano solo i dettagli! Le parole di Battistella sorprendono : “magari abbiamo bluffato” : Simone Battistella e il travagliato rinnovo di Andrea Dovizioso con la Ducati: mancano solo i dettagli E’ quasi fatta tra Dovizioso e Ducati: il team di Borgo Panigale e il pilota forlivese, vicecampione del mondo in carica, hanno finalmente trovato un punto d’accordo per la firma del rinnovo di contratto. Dopo una lunga trattative, tante importanti dichiarazioni che hanno fatto pensare ad una rottura, grazie anche ...

MotoGp - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

