MotoGp | Dovizioso alla Ducati per altri due anni | ' ' E ora vinciamo il Mondiale' '

MotoGp – Retroscena e ammissioni - Dovizioso racconta il suo rinnovo : “ho pensato di andare via” : Andrea Dovizioso è intervenuto in conferenza stampa per ufficializzare il rinnovo con la Ducati, svelando come non siano mancati i momenti in cui ha pensato di andare via Telenovela finita, Andrea Dovizioso e la Ducati hanno ufficializzato il rinnovo del contratto, prolungato per altre due stagioni fino al 2020. Un accordo che lancia il driver italiano nella storia del team di Borgo Panigale, dal momento che rafforzerà la sua leadership di ...