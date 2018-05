MotoGp | Dall’Igna snobba il rinnovo di Lorenzo | “finora Ducati ha pensato alla situazione

MotoGp - anche Dall’Igna contro Marquez : “È andato oltre il limite” : Una polemica senza fine. I sorpassi di ieri nel GP d’Argentina effettuati da Marc Marquez nei confronti di Espargaro e, soprattutto, Valentino Rossi (con la giuria che l’ha penalizzato di 30”), non sono piaciuti a tanti degli addetti ai lavori nel circuito. Ad intervenire su AS, quotidiano sportivo spagnolo, è stato il Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna . “ Marquez è andato oltre il limite e questa guerra è ...

MotoGp - parla Dall’Igna : “Qualche incomprensione con Lorenzo. Voglio la firma di Dovizioso” : Un momento non esaltante della carriera di Jorge Lorenzo che ha provato il passaggio alla Ducati ma non sta ottenendo i risultati che tutti si aspettavano e guarda dal basso verso l’alto il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Qualche incomprensione per lo spagnolo anche con lo staff della casa di Borgo Panigale, come confessato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Gigi Dall’Igna, ingegnere della Rossa: ...