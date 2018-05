Moto3 | GP Francia 2018 | prove libere 1 Jorge Martin inizia bene a Le Mans | ma ha quattro

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Bentrovati al venerdì del Gran Premio di Francia 2018 per quanto riguarda la Moto3. Come ogni appuntamento sono in programma i due primi turni di prove libere sul tracciato di Le Mans, che ci permetteranno di iniziare a capire i valori in campo. La categoria più piccola si presenta sullo storico tracciato della Sarthe con il nostro sorprendente Marco Bezzecchi in cima alla classifica mondiale, grazie al secondo posto conquistato a Jerez de la ...

Moto3 - GP Francia 2018 : Marco Bezzecchi vuole confermarsi anche a Le Mans : Il Circus della Moto3 fa rotta verso la Francia, a Le Mans, e la minima cilindrata ha un uomo al comando, che difficilmente si poteva prevedere. Ci riferiamo a Marco Bezzecchi, in vetta alla graduatoria generale, in sella alla KTM del Team Redox PruestelGP. Un inizio d’anno folgorante per il 19enne riminese. La vittoria in Argentina ed i podi ad Austin (Stati Uniti) ed a Jerez de la Frontera (Spagna) certificano la grande costanza del ...