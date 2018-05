Moto2 | GP Francia 2018 | risultati e classifica prove libere 2 Francesco Bagnaia il

Moto2 - GP Francia 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Schrotter sorprende tutti - italiani in difficoltà : Marcel Schrotter sorprende tutti e chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale Moto2. Il tedesco, reduce dal settimo posto di Jerez, ha siglato un notevole 1:37.001 con cui è riuscito a mettere in fila tutti gli avversari. Il 25enne della Dynavolt Intact GP vanta 93 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Alex Marquez e 2 decimi sullo spagnolo Jorge Navarro che aveva faticato nelle prime ...

Marcel Schrotter sorprende tutti e chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale Moto2. Il tedesco, reduce dal settimo posto di Jerez, ha siglato un notevole 1:37.001 con cui è riuscito a mettere in fila tutti gli avversari. Il 25enne della Dynavolt Intact GP vanta 93 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Alex Marquez e 2 decimi sullo spagnolo Jorge Navarro che aveva faticato nelle prime ...

GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale Moto2. I piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto set-up sulle proprie moto e per trovare il migliore feeling con la pista di Le Mans. Gli italiani proveranno a essere grandi protagonisti anche in vita delle qualifiche e della gara di domenica. Francesco Bagnaia si presenta da leader della classifica generale, ...