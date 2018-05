Morto Ezio Barbieri |  fu il Robin Hood della  mala milanese|Foto

Lattuga : infezione da Escherichia coli : un Morto e 121 contaminati : Continua a crescere il bilancio delle infezioni da Escherichia coli per il consumo di Lattuga romana in Usa. Ad oggi sono 121 contaminati e un morto.

“Non mangiatela!”. Lattuga killer - primo Morto. Dopo 120 casi di infezione - arriva la notizia ufficiale : Dopo gli oltre 120 casi segnalati in nelle ultime settimane, arriva purtroppo la prima morte in a causa di un’infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella Lattuga. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra 1 e 88 anni, riporta il ‘New Scientist’. L’infezione è stata segnalata in 25 stati americani. ...

Epidemia lattuga contaminata : 120 casi d’infezione ed un Morto negli Stati Uniti Video : Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni avvenute in 25 Stati americani per quanto riguarda la lattuga contaminata. I casi di contagio sono Stati fino ad ora 120, mentre di non molte ore fa è la notizia della prima morte per ingestione di lattuga contaminata da escherichia coli. Ecco cosa è accaduto Il fenomeno della 'lattuga killer' contaminata da escherichia [Video] coli sta destando molta preoccupazione negli Stati Uniti. ...

Lattuga killer - primo Morto negli Usa/ Batterio Escherichia coli letale : 112 casi di infezione : Lattuga killer, primo morto negli Usa: sono 112 i casi di infezione negli States, con il Batterio Escherichia coli che sta mettendo il terrore tra le tavole(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 23:19:00 GMT)

Epidemia lattuga contaminata : 120 casi d’infezione ed un Morto negli Stati Uniti : Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni avvenute in 25 Stati americani per quanto riguarda la lattuga contaminata. I casi di contagio sono Stati fino ad ora 120, mentre di non molte ore fa è la notizia della prima morte per ingestione di lattuga contaminata da escherichia coli. Ecco cosa è accaduto Il fenomeno della 'lattuga killer' contaminata da escherichia coli sta destando molta preoccupazione negli Stati Uniti. Svariati ...

Avicii si è suicidato con un pezzo di vetro?/ Indiscrezione shock : "Sarebbe Morto per dissanguamento" : Avicii si è suicidato con un pezzo di vetro? Sul portale TMZ scatta l'Indiscrezione shock che vorrebbe il dj morto per dissanguamento. Sarà confermata?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:50:00 GMT)

“È Morto”. Con la sua arte incantava. Se ne è andato dopo una lunga malattia - con discrezione e lontano dai riflettori. L’annuncio della adorata moglie : “Con te se ne va un pezzo di storia” : Con la sua arte ha incantato il mondo intero. Il suo nome è legato a una delle riviste americane più lette al mondo e nel corso del tempo si è fatto conoscere per le sue geniali trovate, ma soprattutto per avere inventato il coniglietto più famoso del mondo, quello di Playboy. All’età di 93 uno se ne è andato dei più noti illustratori al mondo. Si è spento Arthur “Art” Paul, grafico e art director del magazine fondato da Hugh Hefner e ...

Morto a 7 anni per choc da infezione : Il bambino di 7 anni, giunto già deceduto al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Salesi ieri pomeriggio, è Morto " per choc da infezione generalizzata ". Lo fa sapere l'Sosd pronto soccorso e ...

Calabria - bomba in auto : Morto ex candidato alle elezioni comunali : Matteo Vinci, 42 anni, si era candidato alle ultime elezioni comunali. Suo padre, 70 anni, è rimasto ferito gravemente

Vigile del Fuoco Morto a San Donato Milanese : il cordoglio del Dipartimento della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Pinuccio La Vigna, il Vigile del Fuoco volontario deceduto la scorsa notte nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio all’interno di uno stabilimento industriale a San Donato Milanese. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari delle persone coinvolte, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e ...

Elezioni - Scanzi : “Grillusconi? Sciocchezza titanica. Se M5s accetta alleanza con Berlusconi - è Morto” : “Corrispondenza di amorosi sensi tra Lega e M5S? Parliamone. Io mi ricordo un Di Battista spietato con Salvini quando quest’ultimo votò il Rosatellum cinque mesi fa. In realtà, hanno molte più cose in disaccordo che quelle in comune”. Così si pronuncia a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, sui prossimi scenari governativi, in un confronto con l’ex direttore de Il Corriere della Sera, ...

Elezioni - De Luca : “M5s? Ricordo che nell’84 il Pci prese il 34%. Dopo 10 anni è Morto - tra gli applausi - ma è Morto” : “Di fronte a qualche tono esagerato dei vincitori di queste Elezioni, Ricordo sempre che nell’84 il Pci aveva raggiunto il 34% dei voti. Poi quel partito, nell’arco di un decennio, è morto. Fra gli applausi, ma è morto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, in riferimento al M5s. E sottolinea: “Venendo a esempi più vicini a noi, solo tre anni fa Renzi e il ...