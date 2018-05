Moric e Favoloso di nuovo insieme? Gli indizi social dopo il Gf15

Nina Moric risponde così a chi l'accusa di essere tornata con Favoloso : Martedì sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello e Barbara D'Urso ha dovuto affrontare diversi argomenti molto importanti per la societa', soprattutto dopo le accuse che sono state mosse contro il programma in quest'ultimo mese. Il primo a ricevere un importante sorpresa è stato Simone Coccia che ha potuto riabbracciare la sua Stefania Pezzopane, la quale era molto arrabbiata per alcune offese che ha ricevuto da Luigi Mario ...

Nina Moric risponde così a chi l'accusa di essere tornata con Favoloso : Martedì sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello e Barbara D'Urso ha dovuto affrontare diversi argomenti molto importanti per la società, soprattutto dopo le accuse che sono state mosse contro il programma in quest'ultimo mese. Il primo a ricevere un importante sorpresa è stato Simone Coccia che ha potuto riabbracciare la sua Stefania Pezzopane, la quale era molto arrabbiata per alcune offese che ha ricevuto da Luigi Mario ...

NINA Moric E LUIGI FAVOLOSO/ Insulti dopo il Grande Fratello : “Tutta rifatta”. La dura replica della modella : LUIGI FAVOLOSO e NINA MORIC pronti a tornare insieme dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:15:00 GMT)

GF15 - Selvaggia Lucarelli furiosa attacca Favoloso - Moric e la D'Urso Video : Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si lascia andare a duri commenti sulle dinamiche che vengono a crearsi all'interno della casa del Grande Fratello [Video] e durante il Prime Time. Questa volta la nota blogger torna all'attacco della trasmissione in to al confronto avvenuto tra Luigi Favoloso e Nina Moric durante la diretta. Il dolore segreto di Nina Moric Durante l'ultima puntata Luigi Favoloso viene messo a confronto con la sua ex ...

Nina Moric ritorna con Luigi Favoloso? «Ho giurato di non stare mai in silenzio - dobbiamo sempre schierarci» : MILANO - Nina Moric torna con un altro post su Instagram dopo la sua ospitata al Grande Fratello Vip dove ha incontrato l'ex , al tempo, fidanzato Luigi Favoloso , che è stato poi eliminato per via ...

Luigi Favoloso e Nina Moric - 'una pietra sopra'. Dopo il Grande Fratello - la bomba di Patrizia Bonetti : Una pietra sopra Luigi Favoloso . A parlare, ospite di Mattino 5 da Federica Panicucci , è Patrizia Bonetti , ex concorrente del Grande Fratello che nella casa ha avuto un flirt con il napoletano, ...

Moric e Favoloso di nuovo insieme? Gli indizi social dopo il Gf15 : Nell’ultima puntata del Grande Fratello 15 abbiamo assistito a moltissime sorprese. Nella Casa più spiata d’Italia è stato dato spazio alla storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. Una coppia innamorata che ha fatto commuovere il pubblico da casa e non solo. Nella quinta puntata del Gf 15 abbiamo assistito anche al confronto tra Luigi Favoloso e Nina Moric dopo la rottura avvenuta qualche settimana fa. Ma andiamo a ...

“Un rapporto malato. Tra loro due…”. Moric e Favoloso - quella voce dopo il Grande Fratello : Piovono nuove critiche sul Grande Fratello. dopo l’addio degli sponsor a causa dei comportamenti violenti e inopportuni di alcuni concorrenti – memorabile la lite scatenata da Baye Dame nei confronti della spagnola Aida Nizar – l’attacco arriva dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Con un post su Twitter e Facebook, ha commentato la puntata e in particolare il confronto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, durante il ...

PATRIZIA BONETTI/ "Tra me e Luigi Favoloso non è successo niente al Grande Fratello”. E tifa per Nina Moric.. : PATRIZIA BONETTI e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:17:00 GMT)

Nina Moric e Luigi Favoloso partono insieme dopo il Grande Fratello? : Luigi Favoloso e Nina Moric hanno fatto pace dopo il GF? VIDEO Nina Moric e Luigi Favoloso sono stati avvistati il giorno dopo la puntata del Grande Fratello 15 da una lettrice del sito Il vicolo delle news a Roma Termini, con tanto di valigie ed accanto ad un freccia rossa pronto a partire. Dove staranno andando i due ex fidanzati? E soprattutto: sono ancora ex fidanzati? Nina e Luigi sembrerebbero partire infatti insieme, forse per una ...

Nina Moric soffre per Carlos/ Luigi Favoloso l'ha delusa - Fabrizio Corona la sosterrà? : La questione di Carlos è ancora dolorosa per Nina Moric che affronta Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello. Fabrizio Corona la sosterrà in questa sua "guerra"?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:27:00 GMT)

Luigi Favoloso e Nina Moric / Dopo il Grande Fratello 2018 ancora insieme? Beccati in stazione a Roma : Luigi Favoloso e Nina Moric pronti a tornare insieme Dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:56:00 GMT)

Luigi Favoloso e Nina Moric / Insieme dopo il Grande Fratello 2018? La furia del web e l'incognita Patrizia : Luigi Favoloso e Nina Moric pronti a tornare Insieme dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:32:00 GMT)

Nina Moric e Luigi Favoloso : le prime dichiarazioni dopo l'uscita dal Grande Fratello 2018 : Nina Moric e Luigi Favoloso, a poche ore dall'uscita dalla casa del Grande Fratello 2018, hanno affidato rispettivamente a Facebook e Instagram, i primi pensieri di questa esperienza che, nel bene e nel male, ha segnato i due (ex?!) fidanzati. Al momento, però, non si sa ancora se la modella croata abbia deciso di perdonare il giovane compagno per il comportamento tenuto nel gioco specialmente con le altre concorrenti.prosegui la ...