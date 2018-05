Monza e Brianza | rilancio del territorio e fondi europei | duecento imprenditori

Musica - il festival Monza Visionaria porta in Brianza suoni e colori dell'India : il programma : Conto alla rovescia per la sesta edizione di Monza Visionaria, la rassegna organizzata da Musicamorfosi con il Comune da martedì 22 a domenica 27 maggio: colorerà la città , e Oreno, di Musica e ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (3) : (AdnKronos) - L’andamento dell’Industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’Industria manifatturiera Lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (2) : (AdnKronos) - L’andamento dell’Industria di Monza e Brianza. Nel primo trimestre del 2018 la produzione Industriale manifatturiera registra una variazione tendenziale del +3% (contro il dato medio regionale del +3,6%) ed una variazione congiunturale del -0,1%. Cresce il fatturato su base annua (+5,9

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un inizio di anno ancora in crescita per l’Industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Nei primi tre mesi del 2018 le imprese milanesi registrano segnali positivi a livello tendenziale per produzione (+2,9%), fatturato (+3,8%) e ordini (+3,9%), soprattut

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (3) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’Industria manifatturiera Lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno crescono del +7,4%, trainati dal +9% degli ordini interni. Leggera flessione per il fatturato, che rallenta sia su base ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Un inizio di anno ancora in crescita per l’Industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Nei primi tre mesi del 2018 le imprese milanesi registrano segnali positivi a livello tendenziale per produzione (+2,9%), fatturato (+3,8%) e ordini (+3,9%), soprattutto quelli esteri (+5% circa sia ordini che fatturato). Trend positivo anche a Monza e Brianza (+3,0% produzione, +5,9% fatturato, +4,2% ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (2) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Monza e Brianza. Nel primo trimestre del 2018 la produzione Industriale manifatturiera registra una variazione tendenziale del +3% (contro il dato medio regionale del +3,6%) ed una variazione congiunturale del -0,1%. Cresce il fatturato su base annua (+5,9%), trainato da un buon andamento, soprattutto, del fatturato estero (+7,7% contro una media lombarda che si ferma al +5,3%), ma ...

Esselunga per gli animali : sabato la raccolta "Diamogli una zampa" anche a Monza e Brianza : sabato 21 aprile i superstore Esselunga ospitano una raccolta benefica a favore degli animali al fianco della Federazione Italiana Associazione Diritti animali e Ambiente. È l'iniziativa "Diamogli Una ...

Monza e Brianza : mobilieri e designer valgono 2.230 imprese e 13.340 posti di lavoro : Alla vigilia del Salone del mobile di Milano uno sguardo ai numeri del settore legno arredo in Italia e in provincia: a Monza e Brianza mobilieri e designer sono 2.230 attività per oltre 13.340 ...

Brianza Bike Fest nel parco di Monza : in arrivo due giorni dedicati alle bici : Sarà la Cascina Costa Alta a fare da sfondo alla prima edizione del Brianza Bike Fest, una due giorni tutta dedicata agli amanti delle due ruote. L'appuntamento è per il 14 e 15 aprile. Sarà la ...

Cosa fare a Monza e in Brianza a Pasqua e pasquetta : tra arte - natura e fiori : Pasqua con chi vuoi, vuole l'adagio popolare. Monza e Brianza propongono un ponte con l'arte e la bellezza dei fiori. Appuntamenti di Pasqua e pasquetta in città, a Lissone, Vimercate, Briosco, ...

Meteo : Pasqua e pasquetta col sole a Monza e Brianza - ma in una settimana di pioggia : Pasqua e pasquetta con il sole, ma in una settimana di pioggia. Anche forte. Il Meteo aiuta le feste dei brianzoli solo in parte. Da giovedì 29 marzo è previsto un peggioramento marcato del tempo. ...

Due boati sentiti a Monza - Brianza e nel nord Italia : due aerei hanno infranto il muro del suono : Due botti, forti come esplosioni. Si sono sentiti intorno alle 11.20 a Monza, in Brianza, a Como e a Bergamo. Forti tanto da far tremare i vetri. Molte scuole sono state evacuate per precauzione. La ...

Buche nelle strade di Monza e Brianza : su Facebook rimbalza la foto fake di Seregno : Le Buche nelle strade sono state l'argomento del giorno per giorni e forse ora, con la tregua del maltempo, i vari Comuni riusciranno a metterci una toppa. E su Facebook è rimbalzata la foto di un'...