Mondiali | Platini shock | “pilotato il sorteggio del ’98 per avere la finale

(Di venerdì 18 maggio 2018) Confessionida parte die che riguardano idi Francia ’98: “Francia-Brasile era lache tutti sognavano”, durante la trasmissione France Bleu,ha ammesso una “piccola accortezza”, ovvero quella di inserire nel girone A il Brasile e nel C la Francia, così per poter far incontrare le due squadre in. Ecco le parole die riportate da Marca: “abbiamo faticato sei anni per preparare un Mondiale, meglio mettersi al riparo da scherzetti imprevisti. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?”. Tutto come previsto dunque dato che i transalpini e i verdeoro si incontrarono proprio nelladi Saint-Deni. Dichiarazioni clamorose e destinate a creare scalpore. L'articolo: “pilotato ildel ’98 perlaFrancia-Brasile” sembra essere ...