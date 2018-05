Mondiale ' 98 | Platini choc | ​ Pilotammo il sorteggio

ilgiornale

: #Francia98, #Mondiale #Platini shock: 'Pilotammo il sorteggio' - Gazzetta_it : #Francia98, #Mondiale #Platini shock: 'Pilotammo il sorteggio' - TerlizziGerardo : RT @Libero_official: La confessione dell'ex juventino da far ribollire il sangue, emerge la schifezza nel calcio mondiale - GIANNINANNINI61 : Platini choc: 'Mondiale 1998 truccato, volevamo Francia-Brasile in finale' -

(Di venerdì 18 maggio 2018) "Francia-Brasile era la finale che tutti sognavano al1998. Quando abbiamo organizzato il calendario abbiamo fatto un piccolo trucchetto", la rivelazione dilascia a bocca aperta tutti gli appassionati di pallone e rischia di far scoppiare un polverone a pochi mesi dalrusso.Il Brasile solo in finaleMa che significa un "trucchetto?". I francesi hanno organizzato i gironi della competizioniper nazionali permettendo alla Francia di incontrare la squadra più forte, il Brasile, solo in caso di finale. Una strategia che funzionò alla perfezione, i Bleu vincesero 3 a 0 contro un Ronaldo mai visto, privo di verve e motivazione.L'ex presidente dell'Uefa, al tempo del'98, numero uno del comitato d'organizzazione del- come sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha rivelato tutto alla trasmissione France Bleu: "Se fossimo finiti sia noi ...