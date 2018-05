Mondiale ' 98 | Platini ammette | ' Piccoli imbrogli'

sport.ilgazzettino

: #Francia98, #Mondiale #Platini shock: 'Pilotammo il sorteggio' - Gazzetta_it : #Francia98, #Mondiale #Platini shock: 'Pilotammo il sorteggio' - NotizieIN : Incredibile Platini: “sorteggio truccato al mondiale di calcio Francia ’98” - rafaelxeneize : RT @leocicco: Alla luce di quanto detto da Platini, non dovrebbero togliere il Mondiale '98 alla Francia? Alla luce di quanto fa Platini da… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) ... 'giocavamo in casa, tanto vale approfittarne', ha scherzato, aggiungendo 'non ci si rompe le scatole per 6 anni ad organizzare una Coppa del mondo se poi non si fa qualche piccoloo'.