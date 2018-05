Modelli Huawei P20 Pro no brand | arrivato l’aggiornamento di aprile | principali novità

optimaitalia

: Modelli #HuaweiP20Pro no brand: arrivato l'aggiornamento di aprile, principali novità - OptiMagazine : Modelli #HuaweiP20Pro no brand: arrivato l'aggiornamento di aprile, principali novità - car2goItalia : @lubenasich ciao, ci dispiace, effettivamente da alcuni giorni su certi modelli Huawei e Honor non funzionano tutte… - car2goItalia : @marcogiorg ciao, effettivamente c'è un problema con Google su alcuni modelli Huawei e Honor. Siamo in attesa della… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Continua il percorso di perfezionamento relativo al top di gammaP20 Pro, reduce dall'aggiornamento CLT-L29 8.1.0.120(C432), che sembra avere un peso di 560MB, e quindi contenere cambiamenti piuttosto importanti. L'upgrade sta iniziando a diffondersi via OTA a bordo di tutti gli esemplari no, compresi quelli commercializzati in Italia. Forse avete già ricevuto il pacchetto, o state comunque per riceverlo: l'aggiornamento contiene la patch di sicurezza di, oltre che ad una serie di correzioni rivolte alla fotocamera del dispositivo, che non ha bisogno di presentazioni (parliamo dell'unità tripla, che tanto sta facendo discutere).Andando più nello specifico, lerelative al comparto fotografico rivolgono la propria attenzione alla modalità Ritratto con l'uso dell'illuminazione "stage". Il changelog non fa riferimento ad altro di importante, anche se alla fine ...