Miss Italia | Mirigliani | ho fatto scuola con dirigenza ' rosa'

ComMissione Ue - L'Italia deferita alla Corte di giustizia per i livelli di PM10 : La Commissione europea ha preso provvedimenti nei confronti di sette stati membri per due distinte violazioni alle norme comunitarie in materia di inquinamento atmosferico e omologazione delle autovetture.Inquinanti troppo alti: sei stati deferiti. La prima misura consiste nel deferimento di Francia, Germania, Ungheria, Italia, Romania e Regno Unito alla Corte di giustizia Ue, "per il mancato rispetto dei valori limite per la qualità ...

Alitalia - il cambio di rotta non interrompe la picchiata dei conti. E la gestione comMissariale rischia di costare cifre folli : Alitalia starà pure cambiando rotta, come recita la nuova campagna pubblicitaria della compagnia, ma continua a perdere soldi. L’ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre 2018 con un rosso di 117 milioni. La perdita è dimezzata rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-228 milioni), i ricavi sono in crescita (+4%) e in cassa ci sono ancora in cassa 759 dei 900 milioni del prestito ponte erogato dallo Stato. Ma il ...

ComMissione UE all'Italia : "Si rispettino i conti" : In questi giorni di lavori frenetici tra il leader della Lega e quello del Movimento 5 Stelle, l'Europa sembra scrutinare ogni movimento, soprattutto dopo la diffusione delle bozze del contratto di governo che prevede anche interventi in UE.Oggi a lanciare un appello al nostro Paese è stato il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis, che rispondendo in Parlamento UE a domanda diretta, ha così risposto:Non commentiamo sulle ...

Alitalia : comMissari - ad aprile in cassa 769 mln : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – A fine aprile la cassa di Alitalia ammonta a 769 milioni di euro. E’ quanto emerge dal documento consegnato dai commissari di Alitalia alla Commissione speciale del Senato. Alla fine di aprile 2017, cioè prima dell’avvio dell’amministrazione straordinaria, la cassa era pari a 83 milioni di euro. A maggio 2017, Alitalia ha ricevuto un prestito ponte di 600 milioni ai quali si sono aggiunti 300 ...

"Il carburante si consuma - fate presto". Sos dei comMissari di Alitalia al nuovo governo : "Il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco, ma si consuma". Arriva dal commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, l'sos sull'ex compagnia di bandiera. Situazione che preoccupa e per questo Gubitosi lancia un appello al prossimo governo: bisogna fare presto."Qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, sono scelte politiche, che lo facciano presto. Perché il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco, ...

Alitalia : Usb - superare comMissariamento - cancellare bando vendita : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “superare il commissariamento, cancellare il bando di vendita e rilanciare la compagnia”. Così l’Unione Sindacale di Base nel corso della sua audizione da parte della Commissione Speciale del Senato sul Decreto Alitalia. Usb, si legge in una nota, ha sottolineato ai senatori “la necessità di cogliere il momento di confronto e interesse, soprattutto da parte delle istituzioni, per ...

Alitalia : Usb - superare comMissariamento - cancellare bando vendita (2) : (AdnKronos) – La mancanza di una visione strategica del trasporto aereo italiano, rileva Usb, “è costata molto all’Italia negli ultimi decenni, anche in termini di mancati ricavi sulle tratte di lungo raggio e di mancati introiti per oneri fiscali. Dopo un anno di commissariamento si impone il bisogno di rivedere urgentemente gli obiettivi, accantonando definitivamente la visione ancillare che i governi Renzi e Gentiloni ...

ComMissione Ue - su inquinamento e Xylella domani scatta il deferimento dell'Italia : I livelli di Pm10 restano troppo elevati non solo in diverse aree della Val Padana, che è una delle pianure meno ventose del mondo a causa della sua particolare orografia, ma anche in altre aree ...

Italia : ecco chi è il nuovo comMissario tecnico scelto dalla FIGC Video : Adesso è arrivata l'ufficialita': sara' mister Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana. Come si apprende dal sito ufficiale dell'Ansa Agenzia Nazionale Stampa Associata, l'allenatore marchigiano ha firmato poche ore fa il contratto con la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio. La presentazione ufficiale agli organi di stampa - come si apprende da un comunicato della Federcalcio - avverra' in una ...

Le selezioni lombarde di Miss Italia fanno tappa a Carate Brianza : Carate Brianza , Monza Brianza, , 15 maggio 2018 - Le aspiranti Miss Italia 2018 sabato 19 maggio gareggeranno in Brianza. La discoteca Polaris Studio di Carate Brianza ospiterà una selezione con due ...

Inventario nazionale delle eMissioni in atmosfera dei gas serra : l’Italia raggiunge gli obiettivi di riduzione al 2020 : In Italia, per il 2017, le prime stime delle emissioni mostrano una diminuzione pari allo 0.3%, a fronte di un incremento del PIL pari a 1,5%, che conferma il disaccoppiamento in Italia tra la crescita economica e le emissioni di gas serra. Tale andamento sembra confermato anche nel primo trimestre del 2018. Nel 2016, le emissioni totali di gas serra sono diminuite del 17,5% rispetto al 1990, passando da 518 a 428 milioni di tonnellate di CO2 ...

Congedi più lunghi e meglio pagati per i genitori - l'Italia dice no alla ComMissione Ue : Quando si parla di dare più tempo e più risorse ai genitori per conciliare meglio vita e lavoro e dividere più equamente i carichi famigliari tra mamma e papà, ecco che in Europa qualcosa si inceppa: era successo...