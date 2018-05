Milano | riciclaggio internazionale | gdf arresta consulente finanziario 2

Milano : riciclaggio internazionale - gdf arresta consulente finanziario : Milano , 18 mag. (AdnKronos) - Era il consulente finanziario di un’organizzazione criminale che aveva dato vita a una frode fiscale milionaria. La guardia di finanza lo ha arresta to con l'accusa di riciclaggio internazionale . E' accaduto a Milano . Gli uomini delle fiamme gialle hanno eseguito un’ordi

Milano : droga e riciclaggio - arrestato 32enne nipote boss ‘ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell’hinterland milanese. L’uomo fa parte di una storica famiglia di ‘ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti boss, è figlio di un esponente attualmente all’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa, traffico di sostanza ...