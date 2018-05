Milano Piano City | i principali appuntamenti di sabato 19 | dall’alba ai Bagni Misteriosi

Piano city Milano 2018 : i principali appuntamenti di sabato 19 maggio 2018 : Dopo l’inaugurazione con Aziza Mustafa Zadeh, Piano city Milano riprende sabato 19 maggio con il sorgere del sole: alle 5, ai Bagni Misteriosi, Andrea Vizzini si esibisce in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per Pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie ...

Fiera Milano primi tre mesi 2018 - in arrivo il piano industriale : Risultati positivi con tutti gli indicatori economici e finanziari in crescita nel primo trimestre 2018 per Fiera Milano che il prossimo 23 maggio presenterà il piano industriale 2018 - 2022. I ricavi ...

Milano - bimbo di 4 anni cade dal quinto piano mentre gioca e muore : Secondo le prime testimonianze il piccolo stava giocando in casa con una pallina che è volata giù e, complice un attimo di distrazione dei genitori, si sarebbe...

Milano - bomba d’acqua a Legnano : strade come fiumi/ Video - grandine record : Sala - “piano emergenza idrica” : bomba d’acqua a Milano: Legnano allagata, Seveso monitorato. Video, grandine come neve e automobilisti bloccati, è successo nella serata di ieri nella periferia nord del capoluogo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:10:00 GMT)

Milano - SUICIDIO AL PALAZZO DELLA REGIONE LOMBARDIA/ Donna 41enne si lancia nel vuoto dal settimo piano : MILANO, Donna si suicida buttandosi dal settimo piano del PALAZZO DELLA REGIONE: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente DELLA REGIONE LOMBARDIA(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:15:00 GMT)

