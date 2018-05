Milano | M5S | domani e domenica gazebo per spiegare contratto

Bozza di accordo Lega-M5S - su lo spread Milano a -1 - 5% - la benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa

Milano la peggiore in Europa. Pesa il contratto M5S-Lega - lo spread sale oltre i 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Ema - M5S : “Milano è stata beffata - ora ospiti l’Agenzia del lavoro e della cybersecurity” : Nella partita per l'Ema potrebbero esserci ancora degli spiragli per l'Italia. Il M5S sosterrà la petizione del sindaco Sala a Bruxelles. Pedicini (M5S): "Chiediamo all'Ue che Milano venga risarcita con l'assegnazione di altre due agenzie strategiche, quella del lavoro e quella della cybersecurity".Continua a leggere

Lega-M5S - in corso nuovo vertice a Milano : Milano, 13 mag. , askanews, È in corso al Pirellone di Milano un altro incontro tra le delegazioni di M5s e Lega per trovare un'intesa su programma e composizione del possibile governo giallo-verde. ...

Milano - mini contestazione contro M5S e Lega : Sono quindici militanti dei collettivi in tutto. Ma fanno rumore e col megafono cercano di disturbare la trattativa per la formazione del governo M5S-Lega. 'Reddito per tutti e razzismo per nessuno', ...

Milano - davanti al Pirellone le proteste dei centri sociali contro il governo Lega-M5s : Milano - Mentre al Pirellone era in corso la riunione tecnica tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per discutere del programma comune dell'esecutivo Lega-M5s, davanti al celebre palazzo milanese si sono ...

M5S-Lega - nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti». Pronta prima bozza del programma : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Sul tavolo, un...

