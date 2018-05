Milano | lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca | ucciso un giovane di 21

Milano - UCCIDE A COLTELLATE L'AMICO DOPO LITE IN STRADA/ La fidanzata di Matteo Villa non era presente : MILANO, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. Arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:09:00 GMT)

Milano - lite tra amici sfocia in tragedia : ucciso 22enne : Omicidio la notte scorsa in via Meucci a Milano, dove un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a morte dopo aver consumato alcol e droga insieme ad un gruppetto di amici.Sarebbe stato proprio un amico ad uccidere William Lorrini, "colpevole" di aver fatto qualche apprezzamento di troppo nei confronti della ragazza di un suo amico, identificato dalle forze dell'ordine come il 27enne Marco Villa.È accaduto intorno all'1.30 di stanotte sotto ...

Un'IA sviluppata dal Politecnico di Milano può creare da zero nuovi livelli di DOOM : Per realizzare un videogioco servono risorse e moltissimo tempo a disposizione, proprio per questo negli ultimi anni stanno nascendo strumenti che permettano ai team di risparmiare tempo e denaro in diversi aspetti dello sviluppo. L'ultimo di questi è GAN, la generative adversarial network, Un'IA sviluppata dal Politecnico di Milano in grado di costruire da zero interi livelli di DOOM.Come riporta la BBC, GAN è composta da due reti neurali, ...

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di viaggio CartOrange diventano un caso di studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

Milano : domani firma accordo Brera-Politecnico per ex scali ferroviari : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - A seguito della firma della convenzione tra l’Accademia di Belle Arti di Brera, il Comune di Milano e FS Sistemi Urbani per l'utilizzo degli ex magazzini ferroviari ex Scalo Farini, domani alle 11 si terrà presso l’Urban Center di galleria Vittorio Emanuele, la firma del

L'Università di Pechino sbarca a Milano : l'accordo tra Politecnico e ateneo Tsinghua per fare innovazione : L'obiettivo è creare nei 23 mila metri quadrati di Bovisa Tech il più grande hub europeo per la ricerca

