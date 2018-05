Milano | detenuto del carcere di Opera evade durante ricovero in ospedale È a rischio

ilfattoquotidiano

: Detenuto a rischio radicalizzazione islamica evaso dal carcere di Opera. Ha eluso la sorveglianza di tre agenti ?… - RaiNews : Detenuto a rischio radicalizzazione islamica evaso dal carcere di Opera. Ha eluso la sorveglianza di tre agenti ?… - MediasetTgcom24 : Milano, arrestato detenuto evaso dal carcere di Bollate #Bollate - rep_milano : Detenuto del carcere di Opera a rischio radicalizzazione evade dall'ospedale: è caccia all'uomo [news aggiornata al… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Si chiama Ben Mohamed Ayari Borhane, 43 anni, iltunisino deldiche è scappato dall’Fatebenefratelli diun. Da quanto si apprende, l’uomo è considerato al “livello 1” deldi radicalizzazione e si era autoproclamato imam. Si tratta del livello più basso, assegnato ai soggetti che pregano ine invitano alla preghiera altri detenuti. Immediate le ricerche in tutta Italia da parte del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Il Dap diffuso anche una fotografia per consentire ai cittadini di riconoscerlo e segnalarlo alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione della polizia penitenziaria, il 43enne tunisino è scappato da una finestra basculante evitando la sorveglianza di tre agenti. Era stato accompagnato al pronto soccorso dell’Fatebenefratelli, in pieno ...