Milano | detenuto a rischio radicalizzazione evade dall' ospedale

Milano - detenuto del carcere di Opera evade durante ricovero in ospedale. È a rischio radicalizzazione : Si chiama Ben Mohamed Ayari Borhane, 43 anni, il detenuto tunisino del carcere di Opera che è scappato dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano durante un ricovero. Da quanto si apprende, l’uomo è considerato al “livello 1” del rischio di radicalizzazione e si era autoproclamato imam. Si tratta del livello più basso, assegnato ai soggetti che pregano in carcere e invitano alla preghiera altri detenuti. Immediate le ricerche in ...

