Milano | carcere di Opera | evaso detenuto a rischio radicalizzazione

Milano - arrestato detenuto evaso dal carcere di Bollate : Milano, arrestato detenuto evaso dal carcere di Bollate

Milano - in carcere i 'ladri sportivi' : rubavano nelle palestre : Sono entrati in una nota palestra del centro di Milano e hanno forzato le cassette di sicurezza davanti agli spogliatoi. In questo modo hanno portato via orologi di lusso, carte di credito, cellulari: ...

Terrore a Milano - accoltella due persone poi fugge : era appena uscito dal carcere : Ha accoltellato una donna di 71 anni incontrata per caso sulla sua strada poi, dopo essere entrato in un appartamento, ha sferrato tre fendenti alla vittima designata del raid. Domenica mattina di...

Milano Food City - al via la degustazione di prodotti “made in carcere” : “Il cibo come veicolo di reinserimento sociale” : Una maratona non-stop gratuita di degustazioni, ricette create dai membri dell’Associazione italiana Food blogger e laboratori gratuiti con prodotti fatti dentro e fuori dal carcere da persone che si stanno guadagnando un futuro migliore. Produzioni che raccontano storie di vite legate al cibo ma puntano soprattutto a ridurre i tassi di recidiva e promuovere il riscatto sociale. Si tratta del progetto “Il buono del carcere: cibo, gusto e ...

Aggressioni Milano - restano in carcere 2 fermati per omicidio e rapine : Aggressioni Milano, restano in carcere 2 fermati per omicidio e rapine Confermato il fermo per i due uomini marocchini, di 28 e 30 anni, accusati di aver ucciso un 22enne del Bangladesh e ferito tre persone nel corso di altrettante rapine tra Milano e Cinisello Balsamo nella notte tra giovedì e venerdì ...

Milano - botte a un detenuto : 11 agenti del carcere di San Vittore rischiano il processo : Pestaggi e minacce in danno di un tunisino cinquantenne, detenuto per tentato omicidio. Ora, con l'accusa di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona, 11 agenti di polizia ...

Milano - chiesta libertà condizionata per Vallanzasca. L’equipe del carcere : “È profondamente cambiato” : Un “cambiamento profondo, intellettuale ed emotivo” che pone le basi perché il soggetto “possa essere ammesso alla liberazione condizionale” e concludere la pena fuori dal carcere. Il soggetto è Renato Vallanzasca, protagonista della mala milanese e condannato a 4 ergastoli e 296 anni di carcere. Secondo una nota delL’equipe di osservazione e trattamento del carcere milanese di Bollate, dove il ‘Bel Renè‘ è ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : 'Le volevo bene - non saprei dire perché l'ho uccisa' : Sul caso di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi , lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado . L'uomo avrebbe scritto una lettera al suo legale ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : «Le volevo bene - non saprei dire perché l'ho uccisa» : Sul caso di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi, lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado. Jessica, la suocera del tranviere:...

Seguì e violentò due bambine a Milano - chiesti 9 anni di carcere - : L'uomo è stato fermato il 4 ottobre scorso con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore di 6 anni. Dalle indagini è emerso che tempo prima aveva abusato anche di un'altra ...