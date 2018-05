Milano | caldo e temporali è un maggio tropicale | già caduta acqua di un mese

Meteo - anticiclone in arrivo : clima estivo al Nord/ Previsioni : caldo a Milano - poi toccherà al Sud : Meteo , anticiclone in arrivo : clima estivo al Nord . Le Previsioni per il weekend: temperature elevate al Nord , con picchi fino a 30°, ancora instabilità al Sud.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:09:00 GMT)

Meteo - caldo anomalo per aprile/ Come se a luglio ci fossero 40° : Milano - Torino - Trento le città più bollenti : Meteo, caldo anomalo per aprile, Come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:49:00 GMT)