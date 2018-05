Migranti | bimba curda uccisa durante inseguimento polizia in Belgio

Belgio - polizia insegue furgone di Migranti e spara : uccisa bimba di due anni : Il furgone non si era fermato all'alt ed era partito un inseguimento terminato con gli spari della polizia . Nel mezzo vi erano trenta persone tra cui 26 adulti e quattro minori, tutti di origine curda, ma solo la piccola è stata ferita e poco dopo è morta. Per gli inquirenti locali il furgone era un mezzo di trafficanti di uomini.Continua a leggere

