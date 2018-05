Miglior Tablet Android da 7 pollici | Maggio 2018

: Non ha avuto neanche il tempo di essere presentata, che una versione modificata dell’iPhone X sta già facendo il giro del mondo. I motivi sono due: prima di tutto il prezzo e poi le funzioni. iPhone X Tesla, questo il nome, rilegge il portabandiera di Apple aggiungendo al telefono una scocca con dei pannelliintegrati. Prodotta dalla russa Caviar, una specialista in prodotti tecnologici di lusso, il melafonino solare parte da ben ...

: Per molti utenti ihanno sostituito i PC e notebook perché risultano molto più maneggevoli, semplici da trasportare e ideali per molteplici scopi. Scegliere il migliornon è facile, sono davvero dei comodi alleati per chi deve lavorare o fruire di contenuti in mobilità, inoltre con i loro grossi schermi rappresentano spesso l’anello di congiunzione ideale fra il PC domestico e gli smartphone. Il mercato offre un gran numero ...