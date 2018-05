Microsoft Surface sotto i 400 dollari? È possibile

Microsoft sfida l’Ipad : in arrivo un Surface da 400 euro [Rumor] : Tutti i dispositivi della famiglia Surface attualmente in commercio hanno dei prezzi elevati che, in pochi, sono disposti a spendere preferendo quindi andare altrove. Microsoft possedeva in passato dei 2-in-1 che potevano essere considerati economici e posizionabili nella fascia consumer ma la gamma di device è cessata di esistere nel 2014 con il Surface 3. Stando però a quanto riportato da alcune recentissime indiscrezioni molto affidabili ...

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato, almeno in parte, dalla stessa Microsoft. In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface: Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Surface Andromeda : Microsoft svela la presenza di sensori [RUMOR] : Nonostante il Surface Andromeda non sia stato ancora presentato ufficialmente, è ormai evidente che avrà una struttura pieghevole con due display uniti da una cerniera e un’eventuale touchbar stile Macbook Pro. Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi come Microsoft abbia risolto completamente alcuni dei più grandi problemi inevitabili su dispositivi dal doppio schermo. Nella fattispecie, con un nuovo brevetto depositato nel 2016 e reso ...

Surface Pro 4 : problemi di sfarfallio dello schermo. Microsoft li sostituisce in garanzia : Surface Pro 4 si è rivelato affetto da problemi di sfarfallio dello schermo, particolarmente fastidiosi soprattutto in ambienti poco illuminati e con la CPU al 100% del suo funzionamento. Cosicché, a seguito dei numerosi feedback ricevuti da vari utenti, Microsoft si è risolta a sostituirli in garanzia; ciò limitatamente ai prodotti che non abbiano ancora superato il termine di garanzia stesso. Ma, procediamo per gradi! Il Surface Pro 4 era già ...

Surface Andromeda : Microsoft rivela perchè il suo predecessore fu cancellato : Un dipendente di Redmond si è espresso finalmente riguardo il Microsoft Courier, il famoso prototipo di tablet con doppio display che non ha, purtroppo, mai visto luce. Durante una conferenza minore del Build 2018 che, tra l’altro, non è stata nemmeno trasmessa in streaming, Jon Friedman, un designer che ha lavorato sul Microsoft Courier, ha parlato un po ‘di cosa fosse questo particolare dispositivo (considerato da molti il reale ...

Microsoft lancia nuovi spot YouTube per il Surface Pro : Microsoft ha rilasciato sul canale ufficiale YouTube dedicato ai dispositivi Surface 5 nuovi video promozionali che vedono protagonista il suo convertibile più famoso, Surface Pro. Tutti gli spot pongono l’accento su come il 2 in 1 di casa Microsoft sia il dispositivo ideale per gli studenti unendo i pregi del laptop classico con la versatilità delle soluzioni convertibili che tanto hanno reso celebre la gamma di prodotti di Redmond. Sono ...

Microsoft in festa : Surface - Xbox e Windows in netta crescita nel 2018 : L’attesa è finita; i dati finanziari di Microsoft sono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 ...

Surface Pro 2017 in sconto sul Microsoft Store fino a 270 euro : Il Surface Pro 2017 è probabilmente il miglior 2-in-1 Windows 10 attualmente in circolazione grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua magnifica penna da 4096 livelli di pressione. Il Microsoft Store online italiano ha avviato l’ennesima compagna di offerte e questa volta riguardano tutte il nuovo 2-in-1 targato Redmond. Le promozioni, valide dal 23 aprile al 6 maggio 2018, sono interessantissime poichè causano un ribassamento del ...

Surface Andromeda : Microsoft aggiunge le API telefoniche in Windows 10 Redstone 5 : Continuano le sorprese scoperte dagli sviluppatori e dai leaker esperti nel mondo Microsoft sulla build 17650 facente parte di Redstone 5 e rilasciata da pochissimi giorni sul canale Skip Ahead del programma Insider. L’utente Twitter WalkingCat, navigando nel codice interno di Windows 10, ha notato che nell’ultimo aggiornamento Redstone 5 Microsoft ha reintrodotto tutte le API telefoniche, le quali consentono di effettuare chiamate e ...

Microsoft si aggiudica il brevetto per l’innovativo display di Surface Studio : Presentato nell’ormai lontano Ottobre 2016 e basato su un brevetto Microsoft registrato nel mese di Aprile 2016, Surface Studio ha reinventato la categoria dei PC All In One. Ora, dopo quasi 2 anni è giunto il riconoscimento a Microsoft che lo scorso 3 Aprile 2018 si è aggiudicata ufficialmente il relativo brevetto per la particolare e innovativa struttura del display inclinabile. Grazie infatti alla cerniera “zero gravity” che consente una ...

Microsoft - allo studio led di notifica per la Surface Pen : Dopo l’innovativo Surface Dial, il particolare controller in grado di interagire al meglio con i dispositivi della famiglia Surface al fine di velocizzare il flusso di lavoro, nei laboratori Microsoft sono allo studio alcune soluzioni innovative che vedono protagonista la Surface Pen. In questi mesi non sono mancate indiscrezioni su come potrebbe evolvere la penna Microsoft e quali funzionalità potrebbero essere aggiunte. L’ultima novità in ...

Surface Book 2 : Microsoft organizza un evento pubblico a Milano : Il Surface Book 2 è stato reso finalmente disponibile anche nel mercato italiano dopo numerose richieste e un’attesa che pareva quasi non finire mai. E come festeggiare se non organizzando un evento aperto al pubblico? Comunicato Ufficiale In occasione dell’arrivo in Italia del Surface Book 2 da 15 pollici, Microsoft organizzerà insieme alla Nemo Academy di Firenze un’iniziativa speciale nel cuore di Milano dedicata agli appassionati di ...

Surface Pro LTE disponibile all’acquisto sul Microsoft Store italiano : Dopo essere approdato sul Microsoft Store online statunitense lo scorso 28 dicembre, il Surface Pro LTE sbarca adesso anche in quello italiano. Dopo numerosi feddback, Microsoft, per la precisione Panos Panay, ha presentato diversi mesi fa il nuovo Surface Pro 2017 in versione LTE. Rispetto alla versione standard che tutti conosciamo WI-FI only, questa supporta la connettività LTE fino a 20 bande di frequenza grazie ad modem Qualcomm Cat 9 da ...

Recensione Chuwi SurBook Mini - la risposta low cost al Surface di Microsoft - : Veloce e reattivo anche se si controllano le email, se si guarda un film in streaming o se si ascolta della musica, buona anche la risposta giocando a Microsoft Solitaire e può risultare sufficiente ...