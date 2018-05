Microsoft Store | scoperto nuovo bug in Windows 10 e Windows 10 Mobile

Windows 10 : disponibile Ubuntu 18.04 LTS sul Microsoft Store : Windows Subsystem for Linux (abbreviato WSL) è un progetto che, a quanto pare, continua a interessare Microsoft e i relativi sviluppatori affascinati dalle sue potenzialità praticamente infinite. Dopo il rilascio nel 2017 della UWP ufficiale di Ubuntu, adesso è arrivato anche il turno di Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support) con il suo approdo sul Microsoft Store di Windows 10. Siamo felici di annunciare che Ubuntu 18.04 è ora disponibile nello ...

Microsoft Store : la funzione “Acquista come Regalo” aggiunta anche in Windows 10 : Gli utenti Xbox One possono da svariati mesi acquistare dei giochi dal Microsoft Store in formato regalo ovvero comprarli con i propri soldi per regalarli ad altri utenti. Con un nuovo aggiornamento lato server, la funzionalità è stata estesa anche ai giochi marchiati Xbox Live di Windows 10; alcuni esempi possono essere Forza Motorsport 7, Cuphead, Quantum Break, Forza Horizon 3 e Recore. L’annuncio è arrivato direttamente dal blog ...

Il Microsoft Store diventerà la piattaforma più redditizia per gli sviluppatori [Build 2018] : Con un post sul Windows Blog, Microsoft ha annunciato in occasione del Build 2018 un aumento della percentuale dei guadagni che gli sviluppatori riceveranno dalle proprie applicazioni. A partire dalla fine dell’anno, le app consumer (esclusi i giochi per ovvi motivi) pubblicate nel Microsoft Store frutteranno ai developer il 95% delle entrate totali derivanti dall’acquisto delle applicazioni stesse oppure dai cosiddetti acquisti ...

Il Microsoft Store diventa la piattaforma più redditizia per gli sviluppatori [Build 2018] : Con un post sul Windows Blog, Microsoft ha annunciato in occasione del Build 2018 un aumento della percentuale dei guadagni che gli sviluppatori riceveranno dalle proprie applicazioni. A partire dalla fine dell’anno, le app consumer (esclusi i giochi per ovvi motivi) pubblicate nel Microsoft Store frutteranno ai developer il 95% delle entrate totali derivanti dall’acquisto delle applicazioni stesse oppure dai cosiddetti acquisti ...

Microsoft Store si aggiorna : ritorna il Fluent Design nel menu hamburger : Durante il fine settimana, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato per gli utenti Insider iscritti al canale Release Preview. Dopo essere stato rimosso e reintrodotto diverse volte, il Fluent Design ritorna, speriamo in modo definitivo, nel hamburger. Changelog Fluent Design: l’effetto blur torna nel menu hamburger su Windows 10 Mobile e tablet di piccole dimensioni; Invia recensioni per tutti i device: ora è ...

“Il Microsoft Store? Onestamente è un disastro” parla uno sviluppatore : Windows 10 ha raggiunto i 700 milioni di dispositivi tra PC, console e visori di realtà virtuale con uno share in continua crescita ma, nonostante ciò, il suo store non è riuscito ad ottenere gli stessi risultati. Un po’ tutti speravamo che, con l’avvento delle Universal Windows App, il Microsoft Store si sarebbe quanto meno avvicinato ai suoi concorrenti soprattutto con le promesse che l’azienda inizialmente aveva fatto ...

Il Microsoft Store e le fake app - un problema da risolvere : I controlli che Microsoft effettua prima che un’app possa essere pubblicata sullo Store ufficiale sono davvero rigidi e numerosi richiedendo molta pazienza agli sviluppatori; ne abbiamo avuto prova anche con la nostra applicazione. Tuttavia, sebbene il meccanismo di verifica adottato dalla casa di Redmond sia indubbiamente più efficace rispetto alle controparti di Google e Apple ovvero Play Store e App Store con dei controlli umani e non ...

iTunes disponibile al download sul Microsoft Store : Dopo averlo preannunciato come rumor già qualche mese, quest’oggi vi diamo la notizia ufficiale: iTunes è ufficialmente disponibile sul Microsoft Store. Anche se l’applicazione non necessiterebbe di una minima descrizione, ecco ciò che troviamo sul Microsoft Store: iTunes è l’applicazione migliore per godersi musica, film, programmi TV preferiti e altro ancora sul PC. iTunes include anche Apple Music, dove puoi ascoltare ...

Sony Vegas Pro e Movie sbarcano sul Microsoft Store di Windows 10 : Grazie a Project Centennial, approdano quest’oggi sul Microsoft Store altri due software win32 famosissimi quanto molto costosi: Vegas Pro e Vegas Movie. Sono entrambi dei programmi dedicati esclusivamente all’editing video e, in questo settore, sono i più professionali garantendo una qualità degna di un progetto cinematografico con il supporto alla risoluzione 4K e a una moltitudine di effetti speciali. Se siete deboli di cuore, ...

Windows 10 : la modalità S potrà essere disabilitata tramite il Microsoft Store : Nei precedenti articoli vi avevamo informato dell’intenzione di Microsoft, confermata peraltro dal dirigente Joe Belfiore, relativa all’eliminazione di Windows 10 S in favore della cosiddetta S-MODE. A partire dal 2019, infatti, i rivenditori di PC e 2-in-1 cominceranno a commercializzare dispositivi con a bordo Windows 10 Home o Windows 10 Pro ma con la modalità S attiva per impostazioni predefinita. Inevitabilmente, saranno ...

Surface Pro 2017 in sconto sul Microsoft Store fino a 270 euro : Il Surface Pro 2017 è probabilmente il miglior 2-in-1 Windows 10 attualmente in circolazione grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua magnifica penna da 4096 livelli di pressione. Il Microsoft Store online italiano ha avviato l’ennesima compagna di offerte e questa volta riguardano tutte il nuovo 2-in-1 targato Redmond. Le promozioni, valide dal 23 aprile al 6 maggio 2018, sono interessantissime poichè causano un ribassamento del ...

Microsoft Store : pubblicate 6 nuove Progressive Web App : Altre sei nuove PWA sono state appena pubblicate sul Microsoft Store di Windows 1o che si aggiungono alle altre già presenti da diverse settimane. HealthyWay It’s not just about having the perfect body, seeing a certain number on the scale, or changing yourself into something you’re not. At HealthyWay, our goal is to motivate, uplift, and enable you to improve your life and the world around you. HealthyWay is an open discussion about health, ...

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

Viber abbandona il Microsoft Store - ennesima UWP che se ne va : Quella che Viber pubblicò sul Microsoft Store era una UWP davvero ben fatta che garantiva velocità e tantissime feature da scoprire, peccato però che resterà soltanto un ricordo. Da alcuni giorni, infatti, la Universal Windows App non è più disponibile al download per tutti i PC e tablet Windows 10, mentre per gli smartphone resta ancora installabile anche se potrebbe essere soltanto una situazione temporanea. A testimonianza del ritiro ...