Michelle e Aurora partono bene ma ' Vuoi Scommettere?' è un successo a metà

«Vuoi Scommettere?» : missione compiuta per Michelle e Aurora : «Mi è stato detto che non devo fare la mamma, che devo essere distaccata, che è solo una collega ma… Auri, scendi subito da quel coso!». A parlare è Michelle Hunziker che, in collegamento da Cinecittà, intima ad Aurora di scendere dall’hydrofly su cui fluttua sopra al porto di Monopoli, cuore di mamma alla sua prima esperienza fuori porta, testimone di una scommessa fra le più ardue mai tentate prima d’ora. Siamo alla prima ...

AURORA RAMAZZOTTI/ Minacciata con l'acido : “Mia madre Michelle sempre al mio fianco” (Vuoi scommettere?) : AURORA RAMAZZOTTI affianca la madre Michelle Hunziker nella conduzione di 'Vuoi scommettere', in onda da questa sera su Canale 5. La richiesta speciale per i fan.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:12:00 GMT)

Anche Nek tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? al via dal 17 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Nek tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. La conduttrice svizzera sperimenterà per la prima volta la conduzione con la sua figlia maggiore, avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti. Le sfide della prima puntata saranno tante, ma Michelle Hunziker non si è fatta mancare gli ospiti importanti. Oltre a Nek, saranno in studio Anche Maria De Filippi, Antonino Cannavacciuolo, Silvia Toffanin, Ricky ...

Aurora Ramazzotti : “Io - sotto scorta da quando mia madre Michelle Hunziker ha ricevuto una mail in cui minacciavano di tirarmi l’acido in faccia” : “Sarà sarà l’Aurora, per me sarà così”. Così cantava Eros Ramazzotti nel 1997, quando l’amatissima figlia Aurora nata dalla relazione con Michelle Hunziker aveva pochi mesi di vita. Quello scricciolino, già da appena nata, aveva una popolarità gigantesca e gli occhi di tutti puntati addosso. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo sembrava inevitabile. E infatti è avvenuto qualche anno dopo, quando Aurora ha raggiunto la maggiore ...

