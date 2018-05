Michel Platini | la confessione sui Mondiali in Francia | ' Abbiamo pilotato i sorteggi'

Giornata abruzzese per Michel Platini - l'ex calciatore al Golf Club di Miglianico - Foto - : ... che ha indossato tra l'altro la maglia della Juventus e della Nazionale francese, oltre che presidente dell'Uefa, e che ha scelto il Golf Club Miglianico , Chieti, per praticare uno dei suoi sport ...

Calcio - Michel Platini : “Sono stato vittima di un complotto. I giudici della FIFA sono dei pagliacci” : Michel Platini è tornato a farsi sentire. Le Roi ha rilasciato un’intervista al magazine Marianne parlando della squalifica di 4 anni inflittagli per aver percepito irregolarmente due milioni di franchi svizzeri da Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, per una consulenza non regolata da un contratto. Il francese si è scagliato contro i giudici che lo hanno condannato con parole non certo dolci. “È stato tutto un complotto per ...