Mi ha fatto uscire il sangue | Aida Nizar shock dopo il GF 2018

gossippiu

: In 4 anni molte cose che ho fatto hanno provocato divisioni però guardo indietro e vedo l'Italia quattro anni fa: i… - matteorenzi : In 4 anni molte cose che ho fatto hanno provocato divisioni però guardo indietro e vedo l'Italia quattro anni fa: i… - Martyriccel92 : RT @GScuup: La vecchia Bramieri che vuole fare la vittima per non uscire. AMORE NOI NON DIMENTICHIAMO QUELLO CHE HAI FATTO AD AIDA #GF15 - niallvran : RT @alessiacanadeo: @niallvran - di uscire con una modella solamente perché era omosessuale ma credimi non è stato sano nei suoi confronti,… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Le ultime dichiarazioni disu Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioniil Grande Fratello. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non haassolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta digiocatrice di reality è stata fatta da Marco Ferri. Checché se ne dica, che piaccia o meno come persona, non si può negare che come giocatrice abbia messo in pratica delle vere strategie e va riconosciuto che è stata anche molto brava e scaltra a fermarsi sempre un po' prima di passare nella parte del torto; nel torto, invece, ci sono finiti i concorrenti che hanno reagito malissimo e in modo sbagliato all'atteggiamento di, ...