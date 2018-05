Mettere le mani sul credito può servire

Governo : Della Vedova - Lega-M5S attaccano Ue per Mettere mani avanti : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Salvini e Di Maio ritrovano la loro vera unità politica contro l’Europa. Mettono le mani avanti perché si stanno accorgendo di non poter fare quello che hanno promesso”. Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa. ‘Ma non hanno contro l’Ue. Hanno contro la ragionevolezza e le nuove generazioni che hanno bisogno di crescita e non di nuovo debito ...

Governo : Della Vedova - Lega-M5S attaccano Ue per Mettere mani avanti : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Salvini e Di Maio ritrovano la loro vera unità politica contro l’Europa. Mettono le mani avanti perché si stanno accorgendo di non poter fare quello che hanno promesso”. Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa. ‘Ma non hanno contro l’Ue. Hanno contro la ragionevolezza e le nuove generazioni che hanno bisogno di crescita e non di nuovo debito ...

Il manganello di Di Maio : "Metteremo le mani su Mediaset e sulla Rai" : Sostituire al garantismo della legge Frattini un provvedimento per ostracizzare definitivamente il Cavaliere dalla vita politica è sempre stato un must dell'ala bersaniana , l'ex segretario lo ...

Adesso Di Maio vuol Mettere le mani sulle tv di Berlusconi : Ci risiamo con l'antiBerlusconismo. Il Movimento 5 Stelle non si smentisce e continua a vivere l'ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi. Dopo i veti è la volta dell'oscurantismo. Di cosa? Delle tv del leader di Forza Italia. "Dovremmo lavorare sulla Rai ma anche sulle tv private. Fa specie che Berlusconi, con le sue tv, stia mandando delle velate minacce a Salvini e alla Lega. Mettiamo mano a questo conflitto che c'è nell'informazione ...

Renzi - Salvini e M5S : chi vuole Mettere le mani sui servizi segreti : C'è Matteo Renzi, che - come racconta un suo fedelissimo - "vuole stare all'opposizione anche per prendersi la guida del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in modo da capire se la vicenda Consip nasconda una macchinazione contro di lui organizzata da pezzi dei servizi segreti".Leggi qui l'articolo integrale pubblicato su L'Espresso.

Domani è il Carbonara Day : il mondo festeggia una tra le ricette più amate - ecco i 5 errori da non comMettere mai : Domani, 6 aprile, torna il #CarbonaraDay, l’evento voluto dai pastai italiani di Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) e Ipo (International Pasta Organisation), quest’anno in collaborazione con Tuttofood, che unisce appassionati e buongustai di tutto il mondo sul piatto di pasta più amato e discusso. Nel 2017, la prima edizione del #CarbonaraDay è stata un caso social, con oltre 29mila interazioni e ...