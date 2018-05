METEO Italia 19-25 Maggio | più SOLE nel weekend | poi TEMPORALI più diffusi

Previsioni METEO : piogge passeggere al Sud ma sarà un weekend di sole e caldo in tutt’Italia - seppur con instabilità pomeridiana : Previsioni Meteo – Giornata di piogge passeggere oggi al Sud, accompagnate da sabbia del Sahara tra Calabria e Sicilia: fenomeni deboli o moderati, mentre al Centro/Nord è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento fino a +27°C a Merano, +26°C a Bolzano, +25°C a Torino, Firenze, Novara, La Spezia, Udine, Mantova, Ferrara, Pordenone e Frosinone, +24°C a Roma, Milano, Genova, Bologna, Vicenza e Grosseto. Già dal ...

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia sullo Zoncolan! Le previsioni METEO : salita da lupi - sotto il diluvio cambia tutto : Il Monte Zoncolan è uno dei punti cruciali del Giro d’Italia 2018 : il terribile Mostro farà sicuramente da arbitro tra i pretendenti per il successo finale, i dieci chilometri infernali al 12% di pendenza media con punte del 22% saranno decisivi, la salita più dura d’Europa è pronta per esprimere il proprio verdetto e ci regalerà grandi emozioni. Tutti i ciclisti sono terrorizzati da questa ascesa nel Friuli dove tutti possono ...

Previsioni METEO Italia per il weekend. Che tempo farà : La primavera 2018 passerà alla storia come una delle più calde degli ultimi due secoli: ad affermarlo è il Centro Epson meteo che ha raccolto i dati delle ultime settimane e ha scoperto che il caldo afoso della seconda metà di aprile ha fatto schizzare le temperature ben al di sopra della media. L’anticiclone sub-tropicale proveniente dal Sahara ha portato con sé un anticipo di estate con valori prossimi ai 30 gradi, persino nelle zone ...

Previsioni METEO - altro che caldo : ancora piogge e temporali in tutt’Italia fino a fine Maggio – MAPPE e DETTAGLI : 1/23 ...

Previsioni METEO Estate 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : l’Italia divisa tra caldo soffocante al nord e violente tempeste al sud - rischio incendi su Francia e Germania : Con l’arrivo del caldo estivo, ci sarà un aumento del rischio di siccità in alcune parti dell’Europa orientale. Il calore contribuirà al rischio di incendi anche tra Francia e Germania e sulle Alpi. tempeste frequenti, invece, aumenteranno la minaccia di alluvioni per il sud Italia e la penisola balcanica meridionale durante l’Estate. Questa, in estrema sintesi, l’Estate che ci aspetta secondo le Previsioni di AccuWeather, l’autorevole centro ...