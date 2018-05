Mercedes SL | la nuova generazione in stile GT AMG ?

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Nuova Mercedes Classe A - Il coraggio della coerenza : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. Il ...

Anteprima italiana per la nuova Mercedes-Benz Classe A : Da Napoli a Bari e ritorno: una long run tra i due mari saluta il debutto della nuova Mercedes-Benz Classe A, il modello della stella più amato dagli italiani, che diventa più ...

Nuova Mercedes Classe A : la nuova generazione ridefinisce il lusso degli interni [GALLERY] : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. ...

Nuova Classe A L Berlina - la Mercedes con gli occhi a mandorla" : Dopo il successo dell'ultima generazione , solo nel 2017 Mercedes-Benz ne ha vendute più di 620.000 in tutto il mondo, l'azienda amplierà la Nuova famiglia di compatte aggiungendo altri otto modelli. ...

«Hey Mercedes...» L'intelligenza artificiale sulla nuova Classe A : Piero Evangelisti Spalato Svolta, nuovo corso o rivoluzione? In Mercedes-Benz propendono per quest'ultima quando introducono la nuova Classe A, la quarta nella storia del modello che continua a essere ...

Nuova Mercedes Classe C SW - fenomeno globale : Nuova Mercedes Classe C SW, fenomeno globale Contenuti superiori per la “piccola” wagon tedesca, che in alcuni casi derivano dalla Classe S Continua a leggere