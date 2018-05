MEMORIES OF MARS | Nuovi dettagli sulle stagioni

gamerbrain

(Di venerdì 18 maggio 2018) 505 Games e Limbic Entertainment svelanoparticolari sull’ostile universo del Pianeta Rosso alla vigilia della partenza dell’esclusiva closed beta – che si terrà questo weekend – diof, il nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, creato dagli acclamati sviluppatori della saga di Might & Magic edita da Ubisoft e di Tropico 6, pubblicato da Kalypso.OF: Via alla Closed Beta Nell’esclusivo sistema di gioco strutturato in– che distingueofda tutti gli altri titoli di genere survival – la morte sarà inevitabile anche per i giocatori più abili: periodiche e catastrofiche tempeste solari continueranno a spazzare via dalla superficie del pianeta tutte le infrastrutture create dai giocatori. Alcuni dei talenti acquisiti e delle abilità ...