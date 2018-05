Meglio dividersi che logorarsi | Renzi insegua Macron | noi guardiamo a Corbyn e Sanders

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) I socialisti hanno da sempre lottato nel nostro paese per l'introduzione prima e la semplificazione poi dell'istituto del divorzio.Lo hanno fatto non perchè specialisti in divisioni e scissioni, che pure ne hanno attraversato la storia nel '900, ma perché convinti che quando una coppia non funziona più protrarre il rapporto significa logorarlo ulteriormente, sino a trasformare quella che era stata una coppia felice in ex coniugi che si fronteggiano come veri e propri nemici in guerra perenne, a volte occulta talvolta palese. In questi casi, è l'assunto, una separazione consensuale prima dell'ulteriore sfilacciamento può invece servire a mantenere buoni rapporti e poi chissà, magari anche a ritrovarsi, in tempi non necessariamente lontani.A noi è sembra apparso un ragionamento di buon senso, che può valere anche per una grande ...