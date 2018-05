Meghan all'altare con il principe Carlo

: #Royalwedding, il principe Carlo accompagnerà Meghan all'altare - repubblica : #Royalwedding, il principe Carlo accompagnerà Meghan all'altare - Agenzia_Ansa : Carlo accompagnerà Meghan all'altare #RoyalWedding - repubblica : Royal wedding, il principe Carlo accompagnerà Meghan all'altare [news aggiornata alle 12:18] -

Sarà ilad accompagnareall'. E' stata lei stessa ad annunciare l'assenza del padre "per problemi di salute", in riferimento all'infarto e al successivo intervento al cuore che Thomas Markle avrebbe subito. La mamma Dora Ragland invece la accompagnerà fino alla chiesa di Windsor. La cerimonia comincerà alle 12 (le 13 in Italia), seguirà la sfilata in carrozza die Harry,il ricevimento al castello con 600 invitati. In serata la festa più intima, offerta daa Fragmore House, per 200 persone.(Di venerdì 18 maggio 2018)