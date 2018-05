Medici e camorra | le intercettazioni choc su Genny | ' I pentiti? Una disgrazia'

Camorra - arrestati due insospettabili Medici : Due fratelli medici sono stati arrestati a Napoli in un blitz antiCamorra contro il clan lo Russo. Secondo la Dda partenopea i due medici, un anestesista e un chirurgo, si sarebbero intestati ristoranti e attività in mano a presunti camorristi detenuti in modo da far andare avanti gli affari e riciclare soldi provenienti da attività illecite. Inoltre i due stimati e insospettabili professionisti avrebbero fatto investimenti per conto del clan ...

