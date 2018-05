Maxi truffa all' Inps da 550mila euro | 311 denunce per false assunzioni 

Svuotavano conti in banca con Pec false : scoperta Maxi truffa informatica : Sgominata nel reggino una banda di cybercriminali che rubavano dai conti correnti online. In manette 5 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica , accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. conti nua a leggere

Fisco - Maxi truffa da 25 milioni di euro : 28 indagati in tutta Italia per rimborsi Irpef non dovuti : Inserivano nel modello 730 spese mediche fasulle e crediti inesistenti per ottenere rimborsi Irpef gonfiati. Poi versavano parte di questa somma – tra il 30 e il 50 per cento – all’organizzazione criminale. È una maxi truffa da più di 25 milioni di euro quella sgominata oggi dalla Guardia di finanza di Castellammare di Stabia. Ventotto gli indagati, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ...